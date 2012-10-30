راه اندازی 5 رشته تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ظهری شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات دانشگاه پیام نور سلماس از راه اندازی رشته شیمی در مقطع دکتری خبر داد و افزود: در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته های زیست شناسی، ریاضی، ادبیات عرب و جغرافیا از سال تحصیلی 93-92 در استان راه اندازی می شوند.



وی با اشاره به تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور و هزینه اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال برای تجهیز و خرید دستگاه های جدید، اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه امضا شده فی ما بین دانشگاه پیام نور و بنیاد شهید، دانشجویان شاهد و ایثارگر بدون پرداخت شهریه در این دانشگاه ادامه تحصیل می دهند.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی با اشاره به تدریس151 عضو هیئت علمی و یک هزار و 900 استاد مدعو در سطح دانشگاه های پیام نور آذربایجان غربی، افزود: بر اساس استاندارد دانشگاهی یک استاد عضو هیئت علمی به ازای هر 250 دانشجو باید وجود داشته باشد.

ظهری با اشاره به اینکه برای تحقق این استاندارد نیازمند جذب حداقل 50 عضور هیئت علمی در سطح استان هستیم، ادامه داد: با توجه به انتشار فراخوان جذب هیئت علمی در شهریور سال 90 توسط وزارت علوم برای دانشگاه پیام نور 18 نفر ظرفیت اعلام شد.

وی از انتشار فراخوان جذب هیئت علمی طی بهمن ماه سال جاری خبر داد و عنوان کرد: تعداد سهمیه اعلامی این دانشگاه 15 نفر بوده که امیدواریم با جذب این 33 عضو هیئت علمی بخشی از نیازها و کمبودهای دانشگاه رفع و سطح علمی آن افزایش یابد.



وی با اشاره به فعال بودن دانشگاه پیام نور در 21 شهر آذربایجان غربی، ادامه داد: تعداد رشته ها را به 63 رشته محل با توجه به نیازهای استان افزایش و در این راستا هم اکنون 13 رشته محل کارشناسی ارشد در سطح دانشگاه های پیام نور استان تدریس می شوند.

وی نظام آموزش از راه دور را مکمل نظام آموزش حضوری دانست و با اشاره به اینکه ما هیچ مرکز آموزش عالی را رقیب برای خود نمی دانیم، ادامه داد: امسال اصلاح فرآیندها، کیفی سازی آموزشی با توجه به فراهم بودن زیرساخت های لازم، ارتقای سطح علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است.

علی اکبر آقایی نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور این شهرستان در زمینی به مساحت 11 هزار مترمربع آماده واگذاری سند است و بزودی عملیات اجرایی آن شروع می شود.



مرتضی نظری فرماندار سلماس هم در این جلسه گفت: هم اکنون 750 دانشجو در هفت رشته تحصیلی در این واحد مشغول تحصیل هستند و مشکل عمده این واحد ساختمان آموزشی است.