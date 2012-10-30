  1. اقتصاد
۹ آبان ۱۳۹۱، ۹:۳۲

قیمت انواع ارز در سه شنبه/

قیمت دلار، یورو و درهم باز هم ارزان شد/ کاهش دسته‌جمعی قیمت انواع ارز

قیمت دلار، یورو و درهم باز هم ارزان شد/ کاهش دسته‌جمعی قیمت انواع ارز

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه نهم آبان ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز سه شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز - به غیر از وون کره جنوبی- در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز دوشنبه از 2535 به 2528 تومان ، یورو از 3279 به 3263 تومان، درهم از 690 به 688 تومان و لیر ترکیه  از1408 به 1401 تومان کاهش یافته است. بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
نوع ارز  قیمت امروز (ریال) قیمت  دیروز(ریال)
دلار 25276 25355
یورو 32628 32788
درهم امارات 6882 6903
لیر ترکیه 14006 14082
یوآن چین 4047 4065
روپیه هند 469 471
روبل روسیه 803 808
یکصد ین ژاپن 31700 31800
یکهزار وون کره جنوبی 23000 23000
کد مطلب 1731844

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