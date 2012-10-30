به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز سه شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز - به غیر از وون کره جنوبی- در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.
برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز دوشنبه از 2535 به 2528 تومان ، یورو از 3279 به 3263 تومان، درهم از 690 به 688 تومان و لیر ترکیه از1408 به 1401 تومان کاهش یافته است. بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:
|نوع ارز
|قیمت امروز (ریال)
|قیمت دیروز(ریال)
|دلار
|25276
|25355
|یورو
|32628
|32788
|درهم امارات
|6882
|6903
|لیر ترکیه
|14006
|14082
|یوآن چین
|4047
|4065
|روپیه هند
|469
|471
|روبل روسیه
|803
|808
|یکصد ین ژاپن
|31700
|31800
|یکهزار وون کره جنوبی
|23000
|23000
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