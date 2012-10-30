صادرات اسیر شایعات نشود/حمل و نقل در بخش صادرات با مشکل روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر انصاری شامگاه دوشنبه در همایش تجلیل از صادر کننده های نمونه استان اصفهان با اعلام این مطلب که نباید با تفرقه پراکنی جلوی صادرات گرفته شود، اظهار داشت: برخی اعتقاد دارند که صادرات طلا و دیگر فلزات قیمتی قاچاق است و نباید در این بخش صادرات صورت گیرد در صورتیکه آمار خلاف این موضوع را نشان می دهد.

وی ادامه داد: ما نباید برای چند بار قاچاق اینگونه فلزات بر روی این صنعت سرپوش گذاشته و از آن غافل شویم.

انصاری تصریح کرد: صحبتهایی مبنی بر رشد نرخ ارز و تاثیر گذاری آن بر رشد صادرات نشان از کم کاری در این بخش می‌دهد در حالیکه این گفته ها صحت ندارد زیرا رشد نرخ ارز تنها بخش کوچکی از رشد صادرات ما را شامل می شود و در واقع وزن صادرات و دیگر جزئیات نیز بر این مدعا مهر حقیقت می گذارند.

حمل و نقل در بخش صادرات با مشکل روبرو است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان این مطلب که در سال جاری 929 قلم کالا را به 115 کشور جهان صادر کردیم،عنوان کرد: تا کنون توانستیم تا 929 قلم کالا را به 115 کشور جهان صادر کنیم که با توجه به این افتخار بزرگ در بخش صادرات هنوز جای پیشرفت باقی است و به اعتقاد من باید این رقم همچنان افزایش یابد.

وی افزود: یکی از مشکلات بخش صادرات را می توان به بخش حمل و نقل اختصاص داد که از گذشته تا کنون بر سر راه ما قرار داشته همانگونه که می دانید با توجه به محرومیت از حمل و نقل آبی از حمل و نقل ریلی نیز بهره کمی برده می شود و این مسئله سبب شده تا محصولات از راه زمینی و با مشکلات فراوان به مقصد برسد.