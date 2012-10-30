نامزدهای توپ طلای جهان معرفی شدند/ شانس بالای مسی و دل بوسکه

به گزارش خبرگزاری مهر، "لیونل مسی" 25 ساله در دو سال گذشته موفق به کسب عنوان برترین بازیکن سال جهان شده و توپ طلا را بالای سر برده است و امسال نیز از شانس بالایی برای کسب سومین توپ طلا برخوردار است.

در حالی که "مسی" و "کریستیانو رونالدو" به عنوان اصلی ترین گزینه های کسب این عنوان به شمار می آیند، هافبک بارسلونا "آندرس اینیستا" هم از بخت بردن توپ طلا برخوردار است.

فهرست 23 نفره نامزدهای دریافت توپ طلا به این شرح است:

سرخیو آگوئرو (منچسترسیتی)

ماریو بالوتلی (منچسترسیتی)

کریم بنزما (رئال مادرید)

جیانلوییجی بوفون (یوونتوس)

سرخیو بوسکتس (بارسلونا)

ایکر کاسیاس (رئال مادرید)

دیدیه دروگبا (شنهوآ)

رادامال فالکائو (آتلتیکو مادرید)

زلاتان ابراهیموویچ (پاریسن ژرمن)

آندرس اینیستا (بارسلونا)

لیونل مسی (بارسلونا)

مانوئل نویر (بایرن مونیخ)

نیمار (سانتوس)

مسوت اوزیل (رئال مادرید)

جرارد پیکه (بارسلونا)

آندره پیرلو (یوونتوس)

سرخیو راموس (رئال مادرید)

کریستیانو رونالدو (رئال مادرید)

وین رونی (منچستریونایتد)

یحیی توره (منچسترسیتی)

رابین فن پرسی (منچستر یونایتد)

ژابی آلونسو (رئال مادرید)

ژاوی هرناندز (بارسلونا)

فهرست نامزدهای برترین مربیان سال جهان هم به این شرح است:

ویسنته دل بوسکه (اسپانیا)

روبرتو دی ماتئو (چلسی)

سرآلکس فرگوسن (منچستریونایتد)

پپ گواردیولا (بارسلونا - بدون شغل)

یوپ هاینکس (بایرن مونیخ)

یورگن کلوپ (دورتموند)

یواخیم لو (آلمان)

خوزه مورینیو (رئال مادرید)

چزاره پراندلی (ایتالیا)