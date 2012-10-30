پرداخت 3 میلیارد تومان خدمات بلاعوض به 300 هزار مددجو

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 298 هزار و 330 نفر از نیازمندان سراسر کشور ازخدمات پروژه های داوطلبی جمعیت هلال احمر بهره مند شدند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری 900 پروژه و فعالیت داوطلبی توسط داوطلبان در چهار گروه مهارت، مشارکت، هدایت و حمایت به منظوربرآورده کردن اصلی ترین نیاز اقشار بی بضاعت در سطح کشور به ویژه مناطق محروم و کم برخوردار به اجرا درآمده و توانسته نیاز بیش از 300 هزار نفر از این افراد را به خدمات بهداشتی - درمانی، حمایتی، معیشتی، فرهنگی و آموزشی مرتفع کند.

وی افزود: ارزش ریالی خدمات ارائه شده در پروژه ها 3 میلیارد تومان بوده که بیش از 20 هزار و 230 نفر از اعضا و داوطلبان در اجرای این پروژه ها مشارکت داشته اند.

رافع گفت: این سازمان طی انعقاد تفاهم نامه با 145 سازمان غیردولتی مردم نهاد، با اجرای 72 پروژه و فعالیت مشترک با مشارکت داوطلبی به ارزش بیش از یک میلیارد و 822 میلیون ریال، نیاز بیش از 19 هزار و 950 نفر از نیازمندان در سراسر کشور را تامین کرده است.

ارائه خدمات بلاعوض به 11 هزار مددجو

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر درباره ارائه تسهیلات و خدمات حمایتی بلاعوض درمانی و موردی (آتش سوزی) به مددجویان از محل بودجه حمایتی سازمان افزود: در 6 ماهه نخست امسال، بیش از 11 هزار مددجو از این تسهیلات بهره مند شدند که ارزش ریالی خدمات حمایتی بیش از یک میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است.

تامین 400 میلیون تومانی داروی نیازمندان

رافع با بیان اینکه در این مدت 696 نفر از مددجویان از پرداخت قرض الحسنه دارویی و درمانی پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانک ملت بهره مند شدند گفت: ارزش ریالی این تسهیلات، 400 میلیون تومان بوده است.