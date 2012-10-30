مراسم تودیع و معارفه استاندار ایلام با حضور وزیر کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مصطفی محمد نجار مراسم تودیع و معارفه استاندار ایلام آغاز شد.

در این مراسم تمام مسئولان استانی و جمعی از مسئولان کشوری حضور دارند.

این مراسم با حضور مصطفی محمدنجار وزیر کشور، مجتبی اعلایی استاندار پیشین ایلام، محمود عباس‌زاده مشگینی استاندار جدید ایلام، نمایندگان مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استان آغاز شده است.

وزیر کشور به منظور معارفه استاندار جدید ایلام و تودیع مجتبی اعلایی استاندار پیشین ایلام به این استان سفر کرده است.

وزیر کشور به همراه مسئولان استان صبح امروز در محل گلزار شهدای گمنام ایلام به مقام شامخ شهدای دوران دفاع مقدس ادای احترام کرد.