140 هزار مسکن روستایی در کرمان بهسازی شد

عبدالحسین حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان کرمان جزو استانهای دارای بیشتر مناطق روستایی است و به دلیل زلزله خیز بودن استان مقاوم سازی روستاها که بیشترین خسارات را در زمان بروز سوانح طبیعی می بینند ضروری بود.

وی گفت: طی سالهای اخیر بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در استان کرمان با جدیدت در دستور کار قرار گرفت و درنهایت امروز شاهد ساخت 140 هزار مسکن روستایی در استان کرمان هستیم.

حجتی گفت: کرمان در خصوص مسکن روستایی در کشور رکورد دار است و عملکرد در این زمینه بسیار چشمگیر بوده است.

وی افزود: از این تعداد 70 هزار واحد مسکونی روستایی در بم، بروات، ریگان، فهرج و نرماشیر بوده است و 26 هزار دیگر در زرند، راور و کرمان در جریان بازسازی خانه های خسارت دیده از زمین لرزه های اخیر بوده است.

وی به اجرای طرحهای کپرزدایی در کرمان اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز ساخت و ساز قابل توجهی در کرمان انجام شده است.