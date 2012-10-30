نیویورک تعطیل شد/ 60 میلیون نفر در خطر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که منهتن جنوبی در شهر نیویورک دچار آبگرفتگی شده و آب به مترو نفوذ کرده است. این درحالی است که بسیاری از مناطق شهر نیویورک برق ندارند. در برخی از نقاط منهتن نیز آتش‌ سوزی گزارش شده است.

شبکه‌ های رادیو-تلویزیونی آمریکا ضمن پوشش این توفان سهمگین، توصیه‌ های ایمنی را به اطلاع مخاطبان خود می ‌رسانند؛ ذخیره غذا، باتری، لباس گرم، سوخت و نرفتن در محیط‌ های خطرناک از جمله این توصیه‌ها است. این درحالی است که انتظار می‌رود میلیونها نفر در نتیجه این توفان بدون برق بمانند. صدها هزار نفر پیشتر ازمناطق مورد تهدید تخلیه شده‌ اند.

بر همین اساس هم اکنون برق بیش از دو میلیون آمریکایی در سواحل شرقی ایالات متحده قطع شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، کمیسیون ناظر هسته ‌ای آمریکا اعلام کرد هنگامی که آب به بالاترین سطح خود رسید، اتفاقی غیرمعمولی در ساعت ۷ بعداز ظهر در برخی نیروگاه ها روی داده است.



در همین حال فرماندار کانکتی کات خواستار تخلیه فوری هزاران تن از ساکنان نوار ساحلی شد. دن مالوی، فرماندار این ایالت از کسانی که در محاصره‌ آب هستند خواست در خانه ‌های خود بمانند و بقیه نوار ساحلی را ترک کنند.

آسوشیتدپرس از کشته شدن ۱۰ نفر در نیوجرسی، نیویورک، مریلند، پنسیلوانیا و کانکتی کات خبر داده است. برپایه گزارش ها، آب دریا تا چهار متر در برخی نقاط منهتن بالا آمده است.

شبکه سی.‌ان‌.ان گزارش کرد که در تالار بورس نیویورک نزدیک به یک متر آب جمع شده است. مرکز ملی توفان آمریکا اعلام کرد که سواحل نیوجرسی نخستین منطقه‌ ای بود که این توفان دریایی(توفند) به آن رسیده است. این مرکز می ‌گوید کمی از سرعت توفان کاسته شده اما سرعت آن همچنان در سطح ۱۴۰ کیلومتر در ساعت است.

توصیه های توفانی اوباما

باراک اوباما طی سخنانی، به آمریکایی ها در سواحل شرقی ایالات متحده هشدار داد که توفان سندی ممکن است مرگبار باشد و از شهروندان خواست که توصیه ‌های مسئولان محلی را جدی بگیرند.

باراک اوباما روز دوشنبه مبارزه انتخاباتی خود را در فلوریدا متوقف کرد و به واشنگتن بازگشت و گفت: مهمترین پیامی که هم‌ اکنون برای مردم دارم این است؛ "استدعا دارم به آنچه که ایالتها و مقام های محلی تان می‌ گویند، گوش کنید".

​​رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: وقتی آنها می ‌گویند که باید تخلیه کنید، باید تخلیه کنید. باراک اوباما گفت، وی نگران انتخابات نیست، بلکه نگران اثر این توفان بر خانواده ‌ها، امدادرسانان،‌ اقتصاد و حمل و نقل است.

در همن رابطه مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک دستور تخلیه اجباری مناطق آسیب ‌پذیر در منهتن نیویورک که در سطح پایینتری قرار دارند، صادر کرده است.

شهردار نیویورک خطاب به ساکنان این مناطق گفته است اگر اکنون این مناطق را تخلیه نکنید، علاوه براینکه جان خود را به خطر می ‌اندازید، جان امدادگرانی که بخواهند به کمک شما بشتابند نیز به مخاطره خواهد افتاد.

این در حالی است که با توقف قطارها، اتوبوس‌ها و مترو، درشهرهای ساحل شرقی آمریکا، فعالیت ها به حال تعطیل درآمده است.



تعطیلی بورس ها

بازار بورس نیویورک و نزداک، دیروز دوشنبه فعالیت خود را به خاطر وضعیت آب و هوا متوقف کردند که این وضعیت از سال ۱۹۸۵ تاکنون بی ‌سابقه بوده است. برپایه آخرین گزارش‌ ها برق دو و نیم میلیون نفر قطع شده است.

توفان سندی پیش از آنکه به آمریکا برسد جان دست کم ۶۷ نفر را گرفت که ۵۱ نفر آنها از هاییتی بودند.

میت رامنی، نامزد جمهوری‌‌خواهان، نیز همه کارزار انتخاباتی خود را در روزهای دوشنبه و سه ‌شنبه به حال تعلیق درآورد. این در حالی است که تنها هشت روز به انتخابات آمریکا باقی مانده است.

هشدارهای توفانی

مارتین اومالی، فرماندار مریلند، گفته است که توفان در ایالت وی مرگبار خواهد بود. دان مالوی، فرماندار کانتی کات، می ‌گوید که توفان سندی "فاجعه‌ بارترین رویدادی" است که ساکنان این ایالت در طول عمر خود دیده ‌اند.

از سوی دیگر هزاران پرواز در شهرهای بزرگ کرانه‌های شرقی آمریکا لغو شده است.

سی.‌ان‌.ان گزارش کرده مناطق اصلی نیویورک تقریبا خالی از جمعیت شده و در واشنگتن نیز، کارمندان دولتی به سر کار خود نرفته ‌اند. پیش ‌بینی‌ها حاکی از آن است که اگر توفان ​​سندی با یک جبهه هوای سرد همراه باشد، حاصل آن می‌تواند یک توفان بسیار بزرگ ( ابر توفان ) به همراه سیلابهای بزرگ، برف و بوران باشد.

شرکت برق‌رسانی "نشنال گرید" که به میلیونها مشترک برق می ‌رساند، اعلام کرده است که احتمالا ۶۰ میلیون نفر زندگی‌شان تحت تاثیر این توفان قرار بگیرد.

پیش ‌بینی شده که این توفان نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار خسارت برجای خواهد گذاشت.