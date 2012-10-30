فرار مسئولان از واقعیت در شب بازگشت"جیگر"/ دیوار حاشا بلندتر شد!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از چند هفته افت محسوس در محتوای برنامه نود، دوشنبه شب به واسطه برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال و اتفاقاتی که پیرامون بازیکن پرسپولیس و انتخابات دو هیات فوتبال فارس و کرمانشاه برگزار شد، بازهم نود کمی به اصل خود بازگشت و توانست چند نفر را به چالش بکشد. هر چند هنوز مشکل اساسی این برنامه که کشاندن آن به اولین ساعات بامداد است ادامه دارد.

این برنامه با محور مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، انتخابات هیات فوتبال فارس و کرمانشاه و البته بازی های هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر روی آنتن رفت که شامل پخش تصاویری از همه این موارد بود. سوال نظرسنجی برنامه نیز در مورد موافقت یا مخالفت مردم با تعطیلی رقابت های لیگ و جام حذفی به خاطر تیم ملی بود که طبق پیش بینی قبلی 84 درصد از مجموع یک میلیون و 458 هزار نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند مخالف تعطیلی این دو رویداد بودند.

در یکی از آیتم هایی که به بررسی اتفاقات مجمع عمومی فدراسیون فوتبال اختصاص داشت، شگرد مسئولان فدراسیون و وزارت ورزش برای حرف زدن با تلفن و جلوگیری از لب خوانی به نمایش درآمد که با تصویری از مشابه همین اقدام توسط مسی و ژاوی هنگام ضربه ایستگاهی زدن در تیم بارسلونا تلفیق شد. علی کفاشیان هم در توجیه این اقدامش گفت که از مسی و ژاوی یاد گرفته است!

غلامرضا کمانه مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس نیز در گفتگویی با این برنامه تاکید کرد که انتخابات هیات فوتبال این استان به خاطر تخلفاتی که صورت گرفته باطل است اما علی کفاشیان هرگونه تخلف در این انتخابات را رد و تاکید کرد که هیچ اتفاقی خلاف قانون رخ نداده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. همانطور که در انتخابات هیات فوتبال کرمانشاه نیز هیچکس حاضر نشد بپذیرد که تخلفی صورت گرفته است.

حتی استناد عادل فردوسی پور به اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز نتوانسته رئیس این فدراسیون را راضی کند تا تخلف در هیات فوتبال فارس را بپذیرد. کفاشیان به مجری این برنامه گفت که مفادی که این انتخابات را قانونی می کند در این اساسنامه نیست و به خاطر اصلاحاتی که صورت گرفته این مفاد در جزو جدیدی در اختیار استان ها قرار گرفته است. در مجموعه جدال لفظی فردوسی پور با مسئولان فوتبالی مشخص شد دیوار حاشا بلندتر از قبل شده است!

اما یکی از بخش های دیگر این برنامه به اتفاقات پیرامون دیدار پرسپولیس و مس کرمان اختصاص داشت که طی آن مهرداد پولادی پس از تعویض در نیمه اول شیشه رختکن را شکست تا تاندون دستش پاره شود و تحت عمل جراحی قرار گیرد. این بازیکن که در مصاحبه هایش تاکید کرده بود به خاطر سر خوردن دستش به شیشه خورده و شکسته یک حامی دیگر هم داشت.

سعید شیرینی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس که هنوز نتوانسته به اوضاع فوتبال مسلط شود حرف پولادی را تایید کرد و گفت این بازیکن سر خورده است که چنین اتفاقی برای او افتاده است. فردوسی پور هم که از این اظهار نظر او کاملا متعجب شده بود به شخصیت کارتونی "جیگر" در یکی از برنامه های تلویزیونی اشاره کرد و گفت چرا فکر می کنید مردم "جیگر" هستند. راستش را بگویید!

امیر حسین صادقی مدافع با تجربه تیم فوتبال استقلال مهمان حضوری برنامه نود بود که در حین صحبت های او تصاویری از گل هایش پخش شد و مصاحبه هایی از او به تصویر کشیده شده بود که در یکی از آنها به انتقاد از عادل فردوسی پور پرداخته بود. پخش این مصاحبه باعث شد صادقی با گفتن این جمله که "فقط عذر خواهی می کنم" کمی احساس خجالت کند.