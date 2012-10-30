به گزارش خبرنگار مهر، امروز 9 آبان ماه سومین روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها آغاز شده است.

پیگیری برای گفتگو و انجام مصاحبه با سردبیران، یا معاونان سردبیر مجلات تخصصی و فصلنامه های مختلف ما را به غرفه بسیاری از این مجلات کشاند. از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تا پایگاه اطلاعات علمی و نشریات جهاد دانشگاهی؛ اما همه اعلام کردند که برنامه ای برای حضور سردبیران وجود ندارد.

برخی ها هم اعلام کردند که مسئولان نشریات در نمایشگاه حضور نمی یابند، برخی از غرفه داران در پاسخ علت این موضوع بیان کردند: علت این امر به خاطر حجم کار سردبیراین گونه نشریات است، چون معمولا از اساتید دانشگاه و عضو هیئت علمی هستند وقت کافی برای حضور در نمایشگاه را ندارد.

به غرفه پژوهشگاه هایی سر زدیم که هر کدام چند نشریه تخصصی دارند و می توانستند طوری برنامه ریزی کنند که حداقل هر روز یکی از مسئولان نشریات حضور داشته باشد؛ اتفاقی که در دوره های قبل نمایشگاه دیده شد.

بنیاد حکمت اسلامی صدرا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، زمانه، موعود، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از جمله این مؤسسات و پژوهشگاه ها هستند که هر کدام چندین نشریه و فصلنامه تخصصی دارند.

به هر حال به نظر می رسد با چنین اوضاع و احوالی اصل و هدف برگزاری چنین نمایشگاه و دیدار مردم و پژوهشگران با مسئولان نشریه های مختلف زیر سؤال می رود، جای امید است که این گونه مسائل در فرصت باقی مانده زودتر حل شود. این گونه رفتارها حتی این شائبه را ایجاد می کند که این سردبیران و مسئولان آیا فرصت مطالعه مقالات تخصصی که در نشریه شان منتشر می شود را دارند و یا فقط از نام و عنوان آنها برای این کار استفاده می شود.