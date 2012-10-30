به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید یک ساعته خود از بخش‌های مختلف نمایشگاه "محراب اندیشه" ( اولین نمایشگاه توانمندی‌ها و دست آوردهای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قم) اظهار داشت: فعالیت در فضای سایبری بخصوص در بخش پاسخ گویی به سوالات شرعی و شبهات باید مورد کارشناسی دقیق و آسیب شناسی قرار گیرد و به گونه باشد که تبلیغ چهره به چهره کم رنگ نشود.



وی تصریح کرد: اگر فعالیت تبلیغی و پاسخ گویی دینی در فضای مجازی به شکلی باشد که تبلیغ چهره به چهره، ارتباط افراد با ائمه مساجد و کارشناسان مذهبی کم رنگ شود اهداف تبلیغی و تربیتی محقق نخواهد شد.



عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به پرداختن کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد به بحث ایثار و شهدا بیان داشت: فعالیت در این عرصه باید با روانشناسی دقیق، در نظر گرفتن بازخوردها و شناخت مخاطب صورت گیرد.



وی افزود: در جبهه ها مسائل زیادی وجود داشت که پرداختن به همه ابعاد آن ضرورت ندارد و گاهی ممکن است دامن زدن به مسائل کم اهمیّت اثرات منفی داشته باشد و باید سعی شود قداست و عظمت روحیه ایثار رزمندگان تبیین شود.



آیت الله خاتمی با تأکید بر این که برای فعالیت در زمینه تهذیب باید شاخص‌ها مشخص شود، عنوان کرد: افراد نخبه و موفق مسجدی در زمینه‌های مختلف نباید مانند دیگران تجلیل شوند و باید به شکل مسجدی از آنها تقدیر به عمل بیاید.



وی ادامه داد: به عنوان مثال در رشته ورزش نباید تنها مقام آوردن افراد مد نظر نظر باشد و باید مسائلی همچون اخلاق و ایمان مورد توجه باشد.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: برای تجلیل از افراد برتر در زمینه تهذیب نیز باید بر شاخصه های رفتار جمعی، خدمت به دیگران و موارد محسوس دقت داشت و مراقب بود که فضا به سمت پروراندن افراد ریا کار نرود که این کا ضد تهذیب است.



وی گفت: درعرصه فرهنگ سازی مطالعه و کتابخوانی باید سعی شود از منابع غنی اسلامی بهره گیری شود و برای این کار بهتر است با استفاده از اتاق فکر و شناخت مخاطب، کتاب ها، اندیشه ها ومحتوا ارائه شود.



امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: ما در همه زمینه های محتوایی منابع غنی اسلامی داریم و باید از انتشار و انعکاس تفکرات برخی اندیشمندان غربی بپرهیزیم.



وی بیان کرد: در زمینه ایجاد خلاقیت باید به گونه ای عمل کرد که انجام تحقیق ها و کارهای عملی تاثیر مثبتی بر تحصیل نوجوانان و جوانان داشته باشد.



نسل آینده کشور باید متدین باشند



آیت الله خاتمی همچنین در بازدید از غرفه امر به معروف و نهی از منکر نمایشگاه محراب اندیشه ابراز داشت: تأثیرگذارترین شیوه فریضه امر به معروف و نهی از منکر توسط خود مردم و به شکل مردمی است.



وی با اشاره به این که واحد های نظارتی بر سالم سازی فضای مجموعه ها بسیار موثراند اظهار داشت: در بخش نظارت و بازرسی باید مراقب نگران نگاه ها و برداشت های نادرستی باشیم که گاهی با حُسن فاعلی صورت می گیرد و حُسن فعلی ندارد.



وی ابراز داشت: آنچه برای ما مهم است این است که نسل آینده کشور متدین باشند و انجام فعالیت های فرهنگی و هنری در مسجد برای ترویج و تبلیغ معارف الهی در مسیر این هدف قرار دارد.



رسانه‌های دینی زبان نظام اسلامی هستند



استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در بخش بین الملل انتظار می رود در برخی کشورها مانند آذربایجان که دین ستیزی با سرعت بالایی پیش می رود نهادهایی مانند جامعه المصطفی با پرورش طلاب و اعزام مبلغ مانع این شوند.



وی با اشاره به این که جهان آماده پذیرش معارف اهل بیت(ع) است بیان داشت: ما باید بتوانیم با معارف اهل بیت (ع) را به شکل درست در جهان منتشر کنیم و نهادهای تبلیغی که در عرصه بین الملل فعالیت می کنند نقش مهمی در این عرصه دارند.



امام جمعه موقت تهران در ادامه به نقش تاثیرگذار رسانه های دینی اشاره کرد و گفت: رسانه ها و خبرگزاری‌های دینی حکم زبان نظام اسلامی را دارند و هرچه زیباتر، رساتر و گویاتر باشند تأثیرگذاری بیشتری دارند.



وی افزود: درعرصه ترویج معارف اسلامی و اهل بیت(ع) نیز هرچه محتوا و شکل خبرگزاری‌ها غنی تر و هنری تر باشد در امر تبلیغ موفق تر خواهند بود.



پاکستان در اعتراض به اهانت به ساحت نبی اکرم(ص) سنگ تمام گذاشت



آیت الله خاتمی در بازدید از بخش بین الملل نمایشگاه محراب اندیشه عنوان کرد: پاکستان در عرصه غیرت دینی پیشتاز و از کشورهای اسلامی دیگر جلو تر است و این را در مقابله با سلمان رشدی و اعتراض به اهانت به حضرت نبی اکرم (ص)نشان داده و سنگ تمام گذاشته است.



عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به وضعیت دردناک میانمار و نسل کشی مسلمان ابراز داشت: امیدواریم همه مسلمانان جهان اسلام به پا خیزند و در برابر جنایاتی که در میانمار در حال وقوع است ایستادگی کنند.



وی افزود: جنایات در میانمار به حدی رسیده است که سازمان ملل که تا کنون وارد این موضوع نشده بود ، اعلام خطر کرد و نسبت به این جنایات هشدار داد.

