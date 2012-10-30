13 آبان روز تحقق وحدت کلمه بود

سید کریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز 13 آبان، یادآور حوادث مهمی است که در شکل گیری انقلاب اسلامی و بیرون راندن مظهر استکبار یعنی آمریکا از ایران نقش اساسی داشتند.

وی افزود: در روز 13 آبان 1343، ماموران رژیم شاه، حضرت امام خمینی(ره) را در قم دستگیر و به دستور آمریکا، به ترکیه تبعید کردند. در روز 13 آبان 1357، دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالتهای آمریکا در ایران، راهپیمایی کردند ولی دژخیمان رژیم شاه به آنان حمله کرده و آنان را به خاک و خون کشید. در روز 13 آبان 1358، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، لانه جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی را به گروگان گرفتند.

حسینی عنوان کرد: بدین ترتیب، مبارزه ضد آمریکایی مردم ایران، ابعاد جدیدتری پیدا کرد به همین دلیل مجلس شورای اسلامی، این روز را به روز «ملّی مبارزه با استکبار» نامگذاری کردند.



معاون سیاسی استاندار خوزستان تصریح کرد: 13 آبان از جمله روزهای پرفروغی است که در تاریخ ایران زمین، همواره برجسته و سربلند است. 13آبان، روزی است که فرزندان ایثارگر و فداکار این مرز و بوم به جهانیان فهماندند که با توکل به قدرت ایمان می توان در برابر هر طاغوتی هرچند خودش را قدرتمند نشان دهد ایستاد.



حسینی ادامه داد: در 13 آبان ثابت شد که با تکیه بر قدرت یک ملت استعمار را به خاک مذلت افکند و همه قدرتهای به اصطلاح عظیم شیطانی و طاغوتی از درون، پوچ و پوشالی است.



وی اظهار کرد: در 13 آبان، مردم عدالت خواه و ایمان مدار ما، خویشتن را باور کردند و به چشم خود دیدند آن قدرتی که در ذهن عده ای کج اندیش و کوته فکر، همچون کوهی استوار است، «کاهی» بیش نیست. در 13 آبان، وحدت کلمه معنا شد، تکیه بر محبوب بندگان و خدای خمینی آفرین، تفسیر شد و قدرت رهبری دینی بار دیگر تجربه گشت.