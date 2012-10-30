حنیف عمران زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت مصدومتش که در دیدار عصر دوشنبه برابر گهر دورود رقم خورد اشاره کرد و گفت: بعد از بازی از استخوان لگنم عکس گرفتم. من سُر خوردم و به شدت زمین افتادم، طوری که آن موقع ترسیدم ولی پزشک تیم گفت که مشکل خاصی نیست و مصدومیتم با فیزیوتراپی حل می‌شود.

عمران زاده در پایان گفت: تمرینات تیم تا روز شنبه هفته بعد تعطیل است و این استراحت چهار روزه می‌تواند فشار روی بازیکنان را کم کند. ما برابر گهر بازی خوبی ارائه دادیم و اگر همین روند ادامه داشته باشد می توانیم در پایان لیگ عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهیم.

تیم فوتبال استقلال موفق شد عصر دوشنبه و در چارچوب مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر برابر گهر دورود با نتیجه 2 بر صفر پیروز شود.