  1. ورزش
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

عمران زاده در گفتگو با مهر:

مصدومیتم با فیزیوتراپی برطرف می‌شود/ ترسیده بودم!

مصدومیتم با فیزیوتراپی برطرف می‌شود/ ترسیده بودم!

مدافع تیم فوتبال استقلال گفت: خوشبختانه مصدومیتم خیلی جدی نیست و به گفته پزشک تیم این مشکل با فیزیوتراپی حل می‌شود.

حنیف عمران زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت مصدومتش که در دیدار عصر دوشنبه برابر گهر دورود رقم خورد اشاره کرد و گفت:  بعد از بازی از استخوان لگنم عکس گرفتم. من سُر خوردم و به شدت زمین افتادم، طوری که آن موقع ترسیدم ولی پزشک تیم گفت که مشکل خاصی نیست و مصدومیتم با فیزیوتراپی حل می‌شود.

عمران زاده در پایان گفت: تمرینات تیم تا روز شنبه هفته بعد تعطیل است و این استراحت چهار روزه می‌تواند فشار روی بازیکنان را کم کند. ما برابر گهر بازی خوبی ارائه دادیم و اگر همین روند ادامه داشته باشد می توانیم در پایان لیگ عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهیم.

تیم فوتبال استقلال موفق شد عصر دوشنبه و در چارچوب مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر برابر گهر دورود با نتیجه 2 بر صفر پیروز شود.

کد مطلب 1731876

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