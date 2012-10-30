30 هزار تن سیب زمینی از کشتزارهای خراسان شمالی برداشت شد

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری در مجموع 31 هزار و 200 تن محصول سیب زمینی از سطح هزار و 40 هکتار از مزارع خراسان شمالی برداشت شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری به علت بارش باران و تگرگ میزان تولید این محصول در استان تا حدودی کاهش داشته است، تصریح کرد: در سال گذشته از سطح هزار و 150 هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی که به کشت سیب زمینی اختصاص یافته بودند، 33 هزار تن محصول برداشت شد.

عدالتیان میزان متوسط تولید سیب زمینی در کشتزارهای خراسان شمالی را 30 تن در هکتار ذکر کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی برای افزایش میزان تولید محصول خدمات مختلفی از جمله توزیع انواع کود شیمیایی، ترغیب کشاروزان به استفاده از کودهای ریزمغذی و نیز ایجاد مزارع بذر اصلاح شده را ارائه داده است.

به گفته وی غالب ارقام کشت شده سیب زمینی در این استان شامل ارقام آگریا، ماروفونا، فونتانه و سانتا بوده و بیشترین سطح زیر کشت سیب زمینی نیز به ترتیب به شهرستان های فاروج، بجنورد و شیروان اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری 13 هزار و 950 هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی زیر کشت صیفی و سبزی رفته بود که از این میزان در مجموع 245 هزار تن انواع محصول برداشت شده است.

این در حالی است که سال زراعی گذشته 224 هزار و 540 تن انواع صیفی و سبزی از سطح 10 هزار و 300 هکتار از کشتزارهای این استان برداشت شده بود.

خراسان شمالی درای 307 هزار هکتار عرصه زراعی است که از این سطح حدود 80 هزار هکتار آن به کشت بهاره اختصاص دارد.