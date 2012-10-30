پذیرش ولایت بیگانگان از گناهان کبیره است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی اختری شامگاه دوشنبه در مراسم معرفی برترین موذنان دستگاه های اجرایی استان سمنان با اشاره به دسیسه های دشمنان نظام گفت: دستیابی ایران به موفقیت های علمی، فرهنگی و... نه تنها مربوط به امروز بلکه به نسل های آینده ایران اسلامی مرتبط می شود و دشمنان اسلام و انقلاب بدانند نسل امروز از حق مسلم امروز و فردای خود نخواهند گذشت.

وی با بیان اینکه ملتی که برای دفاع از وطن خود خون داده به خاطر مادیات تسلیم نمی شود، گفت: پیشرفت‌های علمی و صنعتی دانشمندان ایرانی مرهون رشادت‌ها و جانفشانی‌های ملت غیور و مقاوم ایران در طول هشت سال دفاع مقدس است.

اختری با بیان اینکه تحریم اقتصادی ایران طرحی شکست خورده است، افزود: ملت ایران برای دفاع از کشور و حفظ انقلاب اسلامی از جان خود و فرزندانشان گذشته و دشمن بداند با تحریم نمی تواند این مردم را به زانو درآورد.

عضو شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه گفتمان اصلی انقلاب عدالت، پیشرفت، منطق، اخلاق و استدلال است، افزود: کشورهایی که به دلیل خوی سلطه‌گری نمی‌خواهند این گفتمان را تحمل کنند می خواهند با ابزار زور در برابر آن بایستند، با برخورد شدید و خشم ملت ایران روبرو می‌شوند.

وی ضمن تاکید بر اینکه امروز تهدیدات دشمنان رنگ باخته است ادامه داد: این به دلیل مقاومت و پافشاری رهبر معظم انقلاب، مسئولان و ملت بر حقوق کشور بوده است.

اختری ضمن گرامیداشت دهه امامت و ولایت، این دو اصل را از شعائر مهم جامعه اسلامی دانست و افزود: پذیرش ولایت بیگانگان و بی توجهی به مسائل اقتصادی جامعه نظیر ترویج ربا از گناهان کبیره است.

اختری اذان را معرف عقاید اساسی اسلام ناب محمدی خواند و گفت: در اذان ضمن معرفی خداوند موضع مسلمانان در برابر جامعه مشخص می شود.

به گزارش مهر در اولین دوره مسابقات اذان کارکنان دستگاه های اجرایی استان سمنان وحیدالدین وحید نیا از سازمان مسکن و شهرسازی، مصطفی مدرسی از اداره کل اقتصاد و دارایی و محمدباقر بقاء از سازمان تامین اجتماعی استان سمنان به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.