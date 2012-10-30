به گزارش خبرنگار مهر، عین الله رودباری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد، ضمن اشاره به آغاز برداشت ماهی قزل آلا از سد کوثر این شرکت، افزود: پرورش ماهی قزل آلا با هدف افزایش بهره وری اقتصادی در مجموعه کشت و صنعت شهمیرزاد انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه 100 هزار قطعه بچه ماهی 100 گرمی پنج ماه پیش در سد کوثر این شرکت رها سازی شده بود، گفت: رهاسازی بچه ماهی قزل آلا برای اولین بار در سد کشت و صنعت شهمیرزاد انجام شده است که در مراحل بعدی در سدهای دیگر مجموعه کشت و صنعت این شهر نیز رهاسازی بچه ماهی انجام خواهد شد.

پیش بینی برداشت 40 تا 50 تن ماهی



رودباری با بیان اینکه ماهی ها علاوه بر فروش در داخل استان سمنان به تهران، مشهد، سبزوار و نیشابور نیز ارسال می شود پیش بینی کرد: 40 تا 50 تن ماهی قزل آلا از این سد برداشت شود.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد در خصوص سد کوثر نیز گفت: این سد که دارای هسته رسی است با استفاده از ورق "ژئوممبران" به ضخامت5،1 ‪ سانتیمتر عایق کاری شده که مانع از هدر رفتن و ماندگاری آب می‌شود.

ذخیره ۸۴۰‬ هزار مترمکعب هرز آب در سد کوثر شهمیرزاد



رودباری افزود: سد کوثر در مجتمع کشت و صنعت شهمیرزاد به مساحت شش کیلومتر و با حجم ۸۴۰‬ هزار مترمکعب و برای جمع‌آوری هرز آبهای منطقه در فصل زمستان و استفاده در سایر فصول ایجاد شده است.

وی ادامه داد: برای احداث این سد 17 میلیارد ریال هزینه شده است.

سرمایه گذاری 13 هزار شهمیرزادی در مجموعه کشت و صنعت این شهر



رودباری اظهار داشت: مجموعه کشت و صنعت شهمیرزاد با ‪ 13‬هزار سهام دار در وسعت ‪ ۷۰۰‬ هکتار ایجاد شده است و مجهز به سامانه آبیاری تحت فشار قطره‌ای است.

وی در خاتمه افزود: مجموعه کشت و صنعت شهمیرزاد از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو به عنوان بزرگترین باغ گردوی جهان اعلام شده است.