ثبت نام بیش از 4800 نفر در طرح تربیت حافظان و قاریان استان مرکزی

حجت الاسلام محمد باقر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سهم مصوب استان مرکزی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه برای مرحله اول این طرح چهار ساله 4 هزار و 640 نفر بوده است.

وی افزود: این در حالی است که استان مرکز ی تا کنون بیش از تعهد خود عمل کرده است و پیش بینی می شود تا پایان طرح در بهمن ماه این تعداد به پنج هزار نفر نیز برسد.

حسینی با اشاره به اینکه استان مرکز ی یکی از استانهای برتر در انجام این امر است، اظهار داشت: در نظرسنجی صورت گرفته از این طرح استان مرکز ی جزء استان های موفقی بوده است که کلاسهای آن محقق شده است.

وی ادامه داد: این طرح درحال حاضر در 35 کلاس در سراسراستان برگزار شده و بیشتر کلاسها در بقاع متبرکه دایر هستند.

حسینی با اشاره به اینکه طرح در 10 شهرستان استان مرکزی در حال اجراست، بیان داشت: تاکنون در شهرستان اراک یکهزار و 509 نفر ، آشتیان 250 نفر، تفرش 100 نفر ، خمین 382 نفر، زرندیه 222 نفر، ساوه یکهزار و 15 نفر ، شازند 356 نفر، محلات 256 نفر، خنداب 431 نفر و در دلیجان 308 نفر ثبت نام کرده اند که بیشتر آمار آن مربوط به خواهران است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در ادامه از برگزاری هفدهمین دوره مسابقات استانی اذان و ابتهال در روز عید قربان خبر داد و گفت: در این دوره از مسابقات 170 شرکت کننده حضور داشتند.

حسینی نتایج هفدهمین دوره این مسابقات را بدین شرح اعلام کرد: در رشته همخوانی و مدیحه سرایی برادران این مسابقات 'گروه فدک'، 'یاسین' و 'عشاق المهدی' عناوین اول تا سوم را کسب کردند و در بخش خواهران نیز گروه 'ریحانة النبی' اول شد.

در رشته ابتهال 'مهدی امیری'، 'محمد شریفی' و 'ابوذر کرمی' اول تا سوم شدند و 'لیلا فراهانی' و 'محدثه مومنی' نیز مقام های اول و دوم بخش خواهران این رشته را به دست آوردند.

دررشته اذان برادران بالای 16 سال 'مجید جدیدی'، 'محمد رضا محمودی' و 'محسن احمدلو' برتر شدند و در رده سنی زیر 16 سال این رشته نیز 'میلاد محمدی'، 'محمد رحیمی' و 'سید عرفان بشیری' عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

وی در پایان در خصوص اهداف برگزار ی این مسابقات گفت: ایجاد انگیزه در بین افراد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان، انس بیشتر با قرآن کریم، آشنایی با فضایل اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، توجه دادن افراد جامعه به معارف قرآن و اهل بیت (ع) و ایجاد رقابت سالم از اهداف برگزاری این مسابقات بوده است.