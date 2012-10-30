SID بزرگترین بانک نمایه نشریات داخل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، نشریات علمی ـ پژوهشی به عنوان منابع غنی علمی در میزان رشد تولیدات علمی کشورها نقش مهمی را ایفا می کنند. در همین راستا، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با نمایه سازی متن کامل مقالات علمی ـ پژوهشی کشور در گروه های تخصصی علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و مابع طبیعی، علوم پایه، دامپزشکی، هنر و معماری علوم پزشکی از سال 379 تا سال جاری، این فرصت را در اختیار محققان و پژوهشگران قرار داه تا با دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اصل مقالات، به کار تحقیق و پژوهش بپردازند. این نشریات در دو بخش فارسی و انگلیسی به صورت چکیده و متن کامل قابل استفاده می باشند.

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با هدف ترویج و اشاعه اطلاعات علمی، گسترش و ارتقای خدمات اطلاع رسانی به محققان، سرعت بخشیدن به کاوش های علمی و دستیابی آسان محققین به آخرین منابع اطلاعاتی منتشر شده در نشریات علمی ـ پژوهشی کشور، در مرداد ماه سال 1383 راه اندازی شده است.

این بانک بزرگ برای اطلاعات منابع علمی با دو ویژگی جامعیت و روزآمدی با ارائه خدمات و سرویس های ویژه و کارآمد به عنوان مرجعی عظیم و معتبر در دسترس محققان در سراسر دنیا قرار گرفته است.

این پایگاه مجلات و نشریاتی که از وزارت علوم و وزارت بهداشت مجوز گرفته باشند را به صورت نمایه در پایگاه خود قرار می دهد. جهاد دانشگاهی خود نیز دارای 30 نشریه در حوزه های مختلف است که این مجلات هم در این پایگاه استنادی قرار داده شده اند.