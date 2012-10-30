رضا رنجبر کهن در گفتگو با خبرنگارمهر، ازبرگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد و گفت: به منظور اشاعه فرهنگ مطالعه و دیده شدن کتاب در سبد خرید اقشار مختلف جامعه در صدد برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب از 20 لغایت 30 آبان ماه در کانون شهید مطهری هشتگرد برآمده ایم.

وی از توزیع بن کتاب دراین نمایشگاه نیز خبر داد و افزود: با همکاری شهرداری های شهرستان مبلغ 10 هزار تومان بن برای دانش آموزان و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در نظر گرفته شده است.

رنجبرکهن در رابطه با غرفه های این نمایشگاه نیز گفت: فروش کتب دانشگاهی، غرفه ویژه کتاب کودک و نوجوان و غرفه ویژه نقاشی نیز در این نمایشگاه دیده شده است.

وی همچنین از تشکیل دومین جلسه ستاد هفته کتاب با حضور اعضا خبر داد و افزود: این ستاد برای هماهنگی هرچه بیشتر برای برپایی نمایشگاه کتاب تشکیل شد.

نمایشگاه بزرگ کتاب 20 لغایت 30 آبان ماه در کانون شهید مطهری هشتگرد توسط اداره فرهنگ وارشاداسلامی برگزار می شود.