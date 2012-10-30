ولادت در شهرستان شازند 9 درصد کاهش یافت

مجید سرچالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شش ماهه سالجاری در شهرستان شازند تعداد 757 مورد ولادت ثبت شده است که از این تعداد ولادت 401 موردنوزاد پسر و 356 نوزاد دختر بوده است .

سرچالی با بیان اینکه تعداد ولادت درمدت مشابه سال گذشته 836 مورد بوده است ادامه داد: تعداد وفات های ثبت شده ی شش ماهه نخست سالجاری نیز 283 مورد بوده است که نسبت به تعداد 287 موردی سال گذشته یک و چهاردهم درصد کاهش داشته است.

وی اظهارداشت: از 283 تعداد وفات ثبت شده در سالجاری 162 مورد مربوط به آقایان و 121 مورد مربوط به خانم ها بوده است.

سرچالی با بیان اینکه در نیمه نخست سال جار ی ثبت آمار ازدواج نیز با کاهش شش و دو دهم درصدی روبرو بوده است، اظهار داشت: در نیمه نخست سال 90 تعداد ازدواج ثبت شده 564 مورد بوده است که این تعداد در شش ماهه نخست امسال529 مورد بوده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان شازند ادامه داد: در شهرستان شازند بدلیل نبودن دفتر ثبت طلاق، آمار دقیقی از طلاق در دست نیست .



سرچالی در خصوص وضعیت صدور شناسنامه مکانیزه در این شهرستان خاطر نشان کرد: در شش ماهه نخست سالجاری دو هزار و 635 شناسنامه مکانیزه بزرگسال در شهرستان شازند صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه گنجینه اسناد هویتی شهرستان شازند در مردادماه سال 90 راه اندازی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر سند سه جلدی سرداران شهید" سیاوش امیری" و" ناصر بختیاری" در آاین گنجینه نگهداری می شود.



سرچالی اضافه کرد: همچنین اولین سند سه جلدی صادر شده در شهرستان شازند نیز در این گنجینه نگهداری می شود.



وی خاطر نشان کرد: اولین سند سه جلدی شهرستان شازند مربوط به خانم" راطاووس نائب نژاد" از اقلیت های ارامنه شهرستان شازند است که در 1306 صادر شده است.



سرچالی در پایان گفت: تعدادی از شجره نامه های شهرستان شازند نیز در این گنجینه نگهداری می شوند و ما در حال حاضر بررسی جهت شناسایی سایر گنجینه های شهرستان را در دستور کار داریم.