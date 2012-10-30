13 آبان یک مقطع حساس تاریخی برای کشور است

عبدالرضا سعیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن 13 آبان با عید سعید غدیرخم اظهار کرد: امسال بزرگداشت این روز باید پر رنگ تر و باصلابت تر باشد و به یمن روز ولایت باید این روز که نماد استکبار ستیزی در کشور باید بیشترا از همیشه مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: سیزدهم آبان به همه مستضعفان آموخت که می توانند چپاولگران را به زباله دان تاریخ بسپارند و همچنین مسلمانان آموخت که در معبد انسانیت، آزادنه و آگاهانه در برابر مکتب توحید، به نماز بایستند و تنها در برابر «اللّه » به کرنش و سجود بنشینند و جز او، همه را طرد کنند.

سعیدی نیا تصریح کرد: بی گمان، دانش آموزان آگاه این کشور در مبارزه با استکبار، همواره نقشی فعال و فراموش ناشدنی ایفا کرده اند. این افراد بودند که در13 آبان 1357، به مردم مسلمان ایران، شور و شعور و عشقی دوباره بخشیدند. آنان از آینه احساس و شعور مردم انقلابی، غبار بر گرفتند و هویت مسلمانی، خود اتکایی و مبارزه با استکبار را به همگان آموختند.



فرماندار شوش ادامه داد: با توجه به بیداری اسلامی منطقه و اهدافی که دشمنان نظام اسلامی در حال پیاده کردن علیه ملت ایران هستند باید با حضور گسترده خود نقش امام (ره) را در مقابل رفتار استکباری آمریکا برجسته کنیم.



وی به برگزاری مراسم راهپیمایی روز 13 آبان در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: شناسایی رفتار مستکبرانه آمریکا به مردم، تکریم یاد و خاطره دانش آموزان شهید، انعکاس روحیه استقلال ملی و هویت انقلابی مردم ایران و آماده سازی افکار مردم در راستای خنثی کردن تهدیدات دشمنان نظام از دیگر اهداف برگزاری راهپیمایی 13 آبان است.