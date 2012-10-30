نمایشگاه بین المللی جهانگردی و صنایع دستی در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور دوشنبه شب در محل نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار داشت: از نمایشگاه های که در زمینه گردشگری و صنایع دستی بر پا می شوند می توان به عنوان یک جاذبه توریستی و گردشگری استفاده کرد و نمایشگاه بین المللی مشهد نیز می تواند با امکانات مناسبی که دارد از این موضوع برای جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده کند.

منوچهر جهانیان افزود: با توجه به درآمد زایی بخش گردشگری لزوم و اهمیت سرمایه گزاری در بخش صنعت جهانگردی و گردشگری بر هیچ یک از مسئولان و افراد جامعه و اقتصاد دانان پوشیده نیست.

وی با اشاره به رشد صنعت گردشگری در جهان افزود: سال گذشته میلادی 983 میلیون جهانگرد به نقاط مختلف دنیا سفر کرده اند و ضمن بازدید از جاذبه های گردشگری کشور های مختلف حدود هزار و سی میلیارد دلار نصیب آن کشورها کردند.

جهانیان بیان کرد: صنعت گردشگری و جهانگردی تا سال 2020 به عنوان صنعت اول دنیا تبدیل خواهد شد.

وی گفت: این صنعت علاوه بر ارز آوری زیادی که دارد بیش از 259 شغل مستقیم و غیر مستقیم را درگیر خودش کرده است که همین مسئله باعث شده این صنعت چیزی حدود 11 درصد از مشاغل خدماتی جهان را به خود اختصاص دهد.

وی اظهار داشت: یکی از جاذبه های گردشگری امروز در جهان همین نمایشگاه های گردشگری و صنایع دستی است که می توان از آن برای جذب گردشگر داخلی و خارجی استفاده کرد.

وی نمایشگاه بین المللی مشهد را دارای ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر دانست.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: 19 استان و دو منطقه گردشگری کشور و همچنین 12 کشور خارجی در این نمایشگاه شرکت دارند وهمین موضوع می تواند فرصت مناسبی برای فعالان عرصه گردشگری و صنایع دستی ایجاد کند.

نمایشگاه بین المللی جهانگردی و صنایع دستی از"هشتم تا 12 آبانماه" سال جاری بر پا خواهد بود و بازدید برای عموم آزاد است.