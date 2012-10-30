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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

طی آبان ماه/

اورژانس البرز بیش از یک هزار ماموریت امدادرسانی انجام داد

اورژانس البرز بیش از یک هزار ماموریت امدادرسانی انجام داد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز از یک هزار و 16 مورد ماموریت امداد رسانی در استان البرز خبر داد.

کورش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تکنسین های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی  البرز در هفته اول آبان ماه با با انجام 1016 ماموریت به بیماران و مصدوم خدمات پیش بیمارستانی ارائه کردند.

وی ادامه داد: از این تعداد ماموریت 874 مورد درون شهری ،127 مورد جاده ای و15 مورد بین مراکز بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز گفت: از این تعداد 799 مورد غیرتصادفی و217 مورد تصادفی بوده است.

سلیمی افزود: تعداد 421 مورد از ماموریت های انجام شده منجرب به انتقال  بیماران و مصدومین به مراکز درمانی شده است.

وی اظهار داشت: در مدت یاد شده کارشناسان مرکز اورژانس به 2 هزار و 547 نفر مشاوره پزشکی داده اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز از همه شهروندان درخواست کرد، تذکرات و دستورات تلفنی کارشناسان واحد ارتباطات اورژانس 115 را تا رسیدن نیروهای امدادی انجام دهند.

کد مطلب 1731905

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