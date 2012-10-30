اورژانس البرز بیش از یک هزار ماموریت امدادرسانی انجام داد

کورش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تکنسین های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی البرز در هفته اول آبان ماه با با انجام 1016 ماموریت به بیماران و مصدوم خدمات پیش بیمارستانی ارائه کردند.



وی ادامه داد: از این تعداد ماموریت 874 مورد درون شهری ،127 مورد جاده ای و15 مورد بین مراکز بوده است.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز گفت: از این تعداد 799 مورد غیرتصادفی و217 مورد تصادفی بوده است.



سلیمی افزود: تعداد 421 مورد از ماموریت های انجام شده منجرب به انتقال بیماران و مصدومین به مراکز درمانی شده است.



وی اظهار داشت: در مدت یاد شده کارشناسان مرکز اورژانس به 2 هزار و 547 نفر مشاوره پزشکی داده اند.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز از همه شهروندان درخواست کرد، تذکرات و دستورات تلفنی کارشناسان واحد ارتباطات اورژانس 115 را تا رسیدن نیروهای امدادی انجام دهند.