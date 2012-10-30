بازیگر را چه به عکاسی؟/مجله طنز نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی "از طنز مطبوعاتی تا طنز تلویزیونی" با حضور علی معلم و رامبد جوان و با اجرا و کارشناسی جواد طوسی عصر روز گذشته در سرای روزنامه نگاران ایران برگزار شد.
معلم در این نشست گفت: کسی که طنز کار میکند، نمیتواند شل و وارفته باشد. بلکه او تلخیها را قابل پذیرش میکند. برای همین است که عمده کمدینها افراد تلخی هستند. چرا که دردها و فشارها و عصیانها را میگیرند و به یک جریان شیرین تبدیل میکنند که برای مردم خنده میآورد.
وی افزود: امروز ما اصلا مجله طنز نداریم و مجلاتی که به این نام کار میکنند، شاید فقط من و مدیر مسئول آن به مطالبش بخندیم! گرچه طنزپردازان خوبی داریم که هرز رفتهاند.
بازیگر را چه به عکاسی و نقاشی و خوانندگی؟!
تهیهکننده سینمای ایران با انتقاد از هنرمندانی که کار دیگری جز حرفه اصلیشان را انجام میدهند، یادآور شد: بازیگر را چه به عکاسی؟ عکاس، عکاس است و بازیگر بازیگر. چرا گاهی میبینیم که بازیگران به نقاشی و موسیقی و نمایشگاه مد و خوانندگی میرسند!؟
معلم با اشاره به اظهار نظر یکی از مدیران صدا و سیما در سالهای گذشته، تصریح کرد: مدیری گفته بود من از چوب برنامه میسازم! چوبهایشان را میبینیم! ما دستگاهی نداریم که مثلا به جای سوسیس و کالباس، رامبد جوان پرورش دهد.
در ادامه طوسی با اشاره به زمینههای تفاهم سازی که برخی آثار را دچار مشکل کردند، گفت: زمانی برخی آثار چون "لیلی با من است"، یا "آدم برفی" ساخته داود میرباقری دچار برداشت یک سویه از جانب مدیران شدند. یا فیلم "مارمولک" که به دلیل وجود برداشتهای مختلف در کانونهای ارزشگذاری و فقدان یک معیار درست، به مشکل خورد.
تناقض درباره پخش "آدم برفی"
معلم در این رابطه افزود: زمانی میگفتند اگر "آدم برفی" اکران شود، همه کفن پوش بیرون میآیند اما امروز برای مناسبتهایی چون روز مقابله با استکبار جهانی آن را پخش میکنند.
وی با اشاره به اظهار نظرهای مقام معظم رهبری درباره فیلمها و کتابهای مختلف گفت: رهبری اگر درباره اثری صحبت میکنند، آن را دیده یا خوانده اند اما شمایی که در مجلس هستی و چیزی را ندیدهای چطور اظهار نظر میکنی؟
معلم ادامه داد: اگر گذاشته بودند مهران مدیری همان سالی 13 قسمتش را در تلویزیون بسازد، به اینجا نمیرسید. کار هنری سفارش پذیر نیست.
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