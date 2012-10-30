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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

رحمانی:

امن ترین مرزهای کشور مربوط به ایلام است/ لزوم استفاده بهینه از مرز مهران

امن ترین مرزهای کشور مربوط به ایلام است/ لزوم استفاده بهینه از مرز مهران

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: مرزهای استان ایلام از امن ترین مرزهای کشور هستند که از آنها برای رشد و شکوفایی منطقه باید استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار ایلام که با حضور وزیر کشور در سالن حفظ ارزشهای دفاع مقدس شهر ایلام برگزار شد، اظهار داشت: استان ایلام با 420 کیلومتر مرز مشترک یکی از امن ترین استانهای کشور است.

وی بیان داشت: با وجود این میزان مرز و وجود مرز مهران باید از این ظرفیت برای شکوفایی اقتصادی منطقه استفاده بهینه کرد.

این مسئول بیان داشت: مردم استان ایلام یک دست شیعه هستند و در دوران جنگ تحمیلی مقاومتهای متعددی از خود نشان دادند که لایق بهترینها هستند.

رحمانی با اشاره به ایجاد امکانات در مرزهای استان اظهار داشت: هم اکنون در بحث جاده و دیگر امکانات در مرزهای استان تحولات خوبی صورت گرفته است.

وی یادآور شد: باید زیرساختهای بیشتری برای استفاده بیشتر از مرزهای استان برای تبدیل شدن به کانون صادرات کالا ایجاد شود.

کد مطلب 1731910

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