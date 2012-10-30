آغاز دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با همکاری شیلات گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در حال برگزاری است.

بررسی فرصت ها و چالش های منابع شیلاتی دریای خزر، کارکردها و راهبردهای علمی – اجرایی از جمله اهداف برگزاری این همایش ملی است.

لیمنولوژی، فیزیولوژی آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان، بیولوژی و تنوع زیستی، روش های نوین صید آبزیان، فناوری زیستی و نانوفناوری، بازاریابی و بسته بندی آبزیان و حفاظت محیط زیست دریای خزر از محورهای این همایش ملی است.

اکوتوریسم و مدیریت سواحل، عمل آوری فرآورده های نوین شیلاتی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، کنترل کیفی فرآورده های شیلاتی، مدیریت ذخایر آبزیان، تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، بهداشت و بیماری های آبزیان و اصلاح نژاد آبزیان از دیگر محور های مورد بررسی در این همایش است.

این همایش یکروزه است.