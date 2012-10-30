خیانت بزرگ دشمنان، سعی در نابودی تاریخ اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با وی، با بیان اینکه وضعیت فیزیکی و بهداشتی امام زادگان استان قم بهبود یافته است، اظهار داشت: یکی از فعالیت هایی که می‌تواند توسط اوقاف و امور خیریه انجام پذیرد، بازخوانی و نشر وقف نامه‌های موقوفات استان است.



وی در ادامه با اشاره به تاثیر وقفنامه‌های گذشتگان در فرهنگ عمومی جامعه، افزود: مطالعه وقفنامه گذشتگان اطلاعات بسیار گرانبهایی را در راستای افکار گذشتگان، اعتقادات آنان و نیازهای گذشتگان را در اختیار جوامع امروزی قرار می‌دهد و این موضوع می‌تواند تأثیر بسزایی را در عرصه ارتقاء فرهنگ وقف داشته باشد.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه وقف یکی از ارزش‌های الهی و میراث گرانبهای اهل بیت (علیهم السلام) است، عنوان کرد: احیاء و نشر امر الهی و میراث اهل بیت (علیهم السلام) موجب احیاء مملکت اسلامی خواهد شد و بنای مکارم اخلاق و دین را در جامعه گسترش می‌دهد.



وی در پایان سخنان خود مهمترین نقشه دشمن را در تحریف و نابودی تاریخ اسلام دانست و در این رابطه افزود: خیانت بزرگ دشمنان اسلام سعی در تحریف و نابودی تاریخ اسلام است تا در آینده منکر اساس دین شوند اما امت اسلام با بیداری و هوشیاری کامل، این نقشه دشمن را نابود خواهد ساخت.



برگزاری همایش بزرگداشت امام زادگان استان قم، در راستای عمل به منویات رهبری و علما



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز در این دیدار اظهار داشت: استان قم با 14 هزار موقوفه، جایگاه مناسبی را در عرصه وقف به خود اختصاص داده است. البته لازم به ذکر است که 70 درصد موقوفات استان قم به نشر علوم و کتب دینی و برپایی مراسم سوگواری اهل بیت (علیهم السلام) تعلق دارد.



حجت الاسلام شوزب شیری در ادامه با اشاره به همایش بزرگداشت امام زادگان استان قم در 18 آبان ماه سال جاری، اظهار داشت: همایش بزرگداشت امام زادگان استان قم با هدف آشنا کردن جوانان با جایگاه امام زادگان استان قم برگزار می‌شود و در این همایش تلاش می‌شود تا 170 امام زاده سطح استان قم که در 95 بقعه مستقر هستند را معرفی کرد.



وی با بیان اینکه تا پایان قرن سوم 444 امام زاده در استان قم وجود داشته است، عنوان کرد: برگزاری همایش بزرگداشت امام زادگان استان قم در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و علما در خصوص تبدیل امام زادگان به قطب های فرهنگی جامعه صورت خواهد گرفت تا با معرفی ظرفیت امام زادگان، دین مبین اسلام و سنت حسنه پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم) را نشر داد.