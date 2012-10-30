نقش شوراهای دانش آموزی در امور مدارس؛ همه چیز روی کاغذ

به گزارش خبرنگار مهر، شوراهای دانش آموزی در راستای تقویت مشارکت جمعی و آماده سازی برای کار گروهی 15 سال متوالی است که تمامی دانش آموزان سراسر کشور را در انتخابات خود به پای صندوقهای رای می کشاند.

با این وجود بررسی خروجی عملکرد این شوراها نشان می دهد با وجود عمر بیش از یک دهه از آغاز به کار این تشکل صنفی، علمی و سیاسی شوراهای دانش آموزی کمترین تاثیر را در تصمیم گیری های مربوط به امور دانش آموزان به خصوص در حوزه آموزشی و پرورشی داشته اند.

بی توجهی به قابلیت و توانمندی شوراهای دانش آموزی در مهارت آموزی، تربیت نسل آینده، تمرین کار گروهی و تقویت حس مسئولیت پذیری و نقش پذیری در اجتماع موجب شده مدارس کمترین بهره آموزشی را از شوراهای دانش آموزی خود ببرند و به مانند برگزاری برنامه در مناسبتهای مختلف به صورت سالانه شور انتخابات شورای دانش آموزی را در روز برگزاری آن خلاصه کنند.

نقش شوراهای دانش آموزی جدی تلقی نمی شود

عضو شورای دانش آموزی مدرسه شهید بهشتی اردبیل در این خصوص تاکید می کند که با وجود برگزاری جلسات منظم و پیاده سازی بحثهای نظری ماهیت شورای دانش آموزی جدی گرفته نمی شود.

علی دانشیان اضافه کرد: مدارس به جای دادن نقش جدی در مرحله اجرایی و عملیاتی شوراهای دانش آموزی را در حد اسم محدود کرده اند بطوریکه عملکرد این شوراها به پر کردن آلبوم عکس و طومار عملکرد برای معاونتهای پرورشی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه دانش آموزان به خصوص دانش آموزان نخبه برای ممارست در تصمیم گیری های جمعی برای آینده خود لازم است با استفاده از شوراهای دانش آموزی آموزش ببینند، ادامه داد: در صورتی که شوراها نقش صوری خود را کمتر کرده و بیشتر در تصمیم گیری ها مداخله کنند به رسالت اصلی خود نزدیک تر خواهند شد.

این دانش آموز همچنین با گلایه از عدم تعامل مسئولان با شوراهای دانش آموزی تصریح کرد: بارها درخواست دیدار مسئولان آموزش و پرورش استان را داده ایم تا در مورد ایده ها و مشکلات شورا صحبت و همفکری کنیم اما تنها فرصت دیدار مسئولان در مراسمات است و این موضوع موجب شده بین شوراها و مسئولان عملا تعاملی وجود نداشته باشد.

رشد پرورشی مدارس وظیفه شورای دانش آموزی است

این اظهارات در حالی بیان می شود که در شرح وظایف شوراهای دانش آموزی نه تنها برگزاری جلسات متعدد به منظور همفکری در خصوص مسائل مدرسه بلکه اداره امور پرورشی مدارس به عهده شورای دانش آموزان قرار داده شده است تا با اعلام عقیده جمعی خود به معاونتهای پرورشی مهمترین نیازهای آموزشی و پرورشی خود را در مدرسه تامین کنند.

بهره وری از شیوه نامه های پرورشی و آموزشی و مراقبت بر همسویی فعالیت های شورای دانش آموزی و کمیته های آن با مفاد آیین نامه اجرایی مدارس، بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی مدرسه و ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه، همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت های مذهبی و انقلابی در مدرسه، اداره نشریه های دانش آموزی و همکاری در اداره امور کتابخانه مدرسه از جمله وظایفی است که برای شوراهای دانش آموزی در نظر گرفته شده است.

همچنین شوراها می توانند در ارتقاء مهارت فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی دانش آموزان و برگزاری مسابقات مربوطه، برگزاری نماز جماعت و اداره نمازخانه مدرسه، تشکیل و اداره تعاونی آموزشگاهی، شرکت موردی در جلسات شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان، دعوت از دانش آموزان برای همکاری با شورا در پیشبرد فعالیت های پرورشی و آموزشی و تقویت هویت دینی و انقلابی و ملی دانش آموزان با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدارس خود همکاری کنند.

تمرین زندگی اجتماعی با نقش صوری!

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل در اظهارات اخیر خود در انتخابات 15 امین دور شوراهای دانش آموزی استان شوراهای دانش آموزی را فرصتی برای تمرین زندگی اجتماعی خواند و تصریح کرد: مهمترین نقش شوراهای دانش آموزی آماده سازی دانش آموزان در ورود به اجتماع و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی است.

احمد محمود زاده در عین حال با بیان اینکه در سالهای اخیر عملکرد شوراهای دانش آموزی استان با رشد چشمگیری مواجه بوده است، تاکید کرد: برای آماده سازی دانش آموزان در زندگی اجتماعی اولین قدم مشارکت در فعالیتهای جمعی است که شوراها نقش ارزنده ای در آن بازی می کنند.

وی هر دو نهاد خانواده و آموزش و پرورش را در آموزش مهارت های زندگی اجتماعی برای دانش آموزان برجسته دانست و ادامه داد: نهادهای آموزشی با بسترسازی باید فرصتهای موجود آموزشهای تربیتی و علمی را برای نوجوانان و جوانان فراهم کنند تا هر کس به فراخور استعدادهای خود مراحل رشد و ترقی را طی کند.

اما اظهارات این مسئول در حالی است که به عقیده دانش آموزان تمرین برای زندگی اجتماعی در حالی که شوراهای دانش آموزی عملا قدرت اجرایی و تصمیم گیری ندارند، ممکن نیست.

انتشار روزنامه دیواری؛ عملکرد شوراهای دانش آموزی

یکی از دانش آموزان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: علت اینکه شوراها نمی توانند مطابق با اهداف خود عمل کنند به دلیل بی اطلاعی معاونتهای پرورشی و مدیران مدرسه از وظایف شوراهای دانش آموزی است.

فاطمه بدری با انتقاد از نحوه تعامل معاونتهای پرورشی با شوراها اضافه کرد: معاونت پرورشی می تواند به عنوان بهترین راه بر شورای دانش آموزی عمل کرده در فهم درست وظایف شورا اعضای آن را یاری کند.

وی متذکر شد: اما در عمل دیده می شود که معاونت پرورشی وظیفه شورای دانش آموزی را در حد ساختن کاغذ دیواری و خواندن سرود تقلیل می دهد.

سرنوشت مبهم مجالس دانش آموزی

علاوه بر شوراهای دانش آموزی مجلس دانش آموزی نیز با 150 نماینده یک نهاد صنفی است که از سال 1380 و براساس آیین نامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش شکـل گـرفته است.

این مجلس هر دو سال یک بار از میـان دانـش آموزان سراسر کشور و در پی برگزاری انتخابات سراسری سه مرحله ای که به ترتیب در سطح مدارس، مناطق آموزش و پرورش و استانها برگزار می گردد و نمایندگان (145 نماینده عادی، چهار نماینده دانش آمـوزان اقلیت مذهبی و یک نماینده استثنایی) در هـر دوره که دو سال به طـول مـی انجامد امکان طرح نظرات خود را در قالب چهار نشست ملّی که در فواصل شش ماهه برگزار می گردد را دارد.

فاطمه بدری همچنین با بیان اینکه ایده های مشارکت دانش آموزان در شهرداری ها، مجلس و سایر دستگاههای اجرایی به سرنوشت مشابه شورای دانش آموزی دچار شده تاکید کرد: با وجود اینکه ایده های همیاری و همکاری دانش آموزان می تواند مهارت آنها را در زمینه های مختلف افزایش دهد اما در عمل نقش دانش آموزان کمرنگ بوده و در مرحله اجرا نادیده گرفته می شود.

همیاری دانش آموزان در مدرسه، دستگاههای اجرایی و مجلس فرصتی برای تربیت نسلی است که روزی در مسند هر یک از این دستگاهها سرنوشت اجرایی کشور را به دوش خواهد کشید با این وجود فاصله آرمانی ایده تا عمل مو جب شده دانش آموزان با حضور در شوراهای مختلف نه تنها بهره ای از مشارکت نبرند بلکه بی وقفه از ماهیت نقش خود علامت سوالی در ذهنشان نقش ببندد.

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گزارش: ونوس بهنود