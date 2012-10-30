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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

شوهانی مطرح کرد:

عدم توجه به ظرفیت های نفت و گاز ایلام/ بیکاری بزرگترین مشکل استان است

عدم توجه به ظرفیت های نفت و گاز ایلام/ بیکاری بزرگترین مشکل استان است

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: استان ایلام دارای ظرفیت های بسیار زیادی در بخش نفت و گاز است که توجه به این پتانسیل مخصوصاً برای رفع مشکل بیکاری استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شوهانی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار ایلام که با حضور وزیر کشور در سالن حفظ ارزشهای دفاع مقدش شهر ایلام برگزار شد، اظهار داشت: استان ایلام دارای 11 درصد ذخائر گاز و بیش از هفت درصد ذخائر نفت کشور است.

وی بیان داشت: میادین مشترک آذر و چنگوله با تولید روزانه 160 هزار بشکه نفت و گاز از مهمترین قابلیت های استان ایلام به شمار می رود.

شوهانی عنوان کرد: متاسفانه هم اکنون استان ایلام به رغم داشتن قابلیت های خوب در زمینه نفت و گاز دارای مشکل و معضل بیکاری است که بزرگترین مشکل استان محسوب می شود.

وی از وزیر کشور به خاطر شهرستان شدن شهر سیروان در استان ایلام تشکر کرد و خواستار شهرستان شدن بخش بدره از توابع شهرستان دره شهر شد.

این نماینده عنوان کرد: کشاورزی از دیگر قابلیت های مهم استان ایلام به شمار می رود که باید از این ظرفیت نیز برای توسعه استان بهره جست.

کد مطلب 1731921

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