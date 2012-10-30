370 مهارت در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان همدان آموزش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهاوند گفت: برگزاری شش حرفه نقشه کشی عمومی ساختمان، تعمیرکار برق خودرو، جوشکاری E3 ، کارور PLC ، طلاساز و کاربر رایانه ویژه برادران و چهار حرفه نقشه کشی سازه، کاربر رایانه، طراحی صفحات وب و پرده دوزی ویژه خواهران در شهرستان نهاوند برنامه ریزی شده است.

احمد سیفی درخصوص حرفه های آموزش داده شده در این شهرستان در نیمه نخست سال جاری اظهار داشت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برادران دارای 9 کارگاه آموزشی شامل تعمیرکار اتومبیل های سواری، رایانه، برق صنعتی، درودگری، برق ساختمان، تعمیرکار لوازم خانگی، جوشکاری، نقشه کشی و تعمیرکار برق خودرو است که در این مدت 16 حرفه در این کارگاه ها آموزش داده شده است.

وی افزود: تعمیرکار اتومبیل های گازسوز، کابینت ساز چوبی، تعمیرکار لوازم خانگی، کاربر نرم افزار اداری، و نقشه کشی معماری از جمله آموزش هایی بوده که کارآموزان از آن بهره مند شده اند.

سیفی با اشاره به فعال بودن شش کارگاه آموزشی در مرکز خواهران بیان داشت: در نیمه نخست امسال 12 حرفه از جمله منبت و معرق، قلاب بافی جیر و چرم، نقش برجسته کار روی سفال، کارور فتوشاپ و نقشه کشی عمومی ساختمان ویژه خواهران ارائه شده است.

وی گفت: در شهرستان نهاوند 15 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای مشغول فعالیت هستند که در رشته های فناوری اطلاعات، صنایع دستی، الکترونیک، امورمالی و بازرگانی، عمران و طراحی و دوخت آموزش های مهارتی را به متقاضیان آموزش می دهند.

آموزش 371 حرفه در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت: در نیمه نخست سال جاری 371 حرفه در مراکز ثابت، روستاها، پادگان، زندان، جوار دانشگاه و صنایع در استان همدان آموزش داده شده است.

سید مهدی باقری اظهار داشت: در استان همدان 20 مرکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت به صورت رایگان آموزش های مهارتی را ارائه می دهند که در نیمه نخست امسال 222 حرفه متنوع در قالب 413 دوره در این مراکز به اجرا در آمد.

باقری ادامه داد: برای بهره مندی تمام اقشار از آموزش های مهارتی و برقراری عدالت آموزشی، در این مدت آموزش 35 حرفه در قالب تیم های سیار شهری و 52 حرفه در قالب 100 دوره در روستاهای استان برگزار شده است.

وی افزود: باتوجه به استقبال گسترده دانشجویان از آموزش های فنی و حرفه ای، 44 حرفه در مراکز جوار دانشگاهی سطح استان ارائه شد و دانشجویان از 159 هزار نفر- ساعت آموزش مهارتی بهره مند شدند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به ارائه خدمات آموزشی این اداره کل در زندان و پادگان بیان داشت: دراین مدت 27 حرفه در زندان و 16 حرفه در نیز پادگان ارائه شده است.