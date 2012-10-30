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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

50 هزار قطعه بچه ماهی در سد وحدت سنندج رها سازی شد

50 هزار قطعه بچه ماهی در سد وحدت سنندج رها سازی شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج گفت: 50 هزار قطعه بچه ماهی در سد وحدت سنندج رها سازی شده است.

فرید سپری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رها سازی بچه ماهی در پشت سد وحدت شهر سنندج اظهار داشت: بچه ماهیان رهاسازی شده از نوع کپور و فیتوفاگ بودند.

وی در ادامه به صید و برداشت ماهی قزل آلا در مزارع و استخرهای دو منظوره شهرستان سنندج اشاره کرد و افزود: با شروع فصل سرما، صید ماهی قزل آلا در مزارع و استخرهای دو منظوره پرورش ماهیان سردآبی شروع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج بیان کرد: تا پایان فصل سرما 100 تن ماهی قزل آلا در مزارع و استخرهای استان، صید و برای مصرف روانه بازار می شود.

سپری گفت: بهره برداری و صید از سد وحدت سنندج توسط صیادان سد وحدت سنندج انجام می گیرد و هم اکنون افراد مختلفی نیز در این بخش مشغول به کار شده اند.

وی در پایان یادآور شد: استان کردستان به دلیل ظرفیت ها و منابع آبی در اختیار یکی از استان های مستعد کشور در زمینه تولید ماهی به شمار می رود.

کد مطلب 1731923

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