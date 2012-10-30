رضا امیرخانی فردا میهمان غرفه خبرگزاری مهر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانی، نویسنده سرشناس کشورمان و خالق آثاری چون «ارمیا»، «من او»، «بیوتن»، «جانستان کابلستان» و «قیدار» فردا چهارشنبه از ساعت 16 مهمان غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها خواهد بود.

این نویسنده که اخیراً از سفر فرانکفورت و بازدید و حضور در بزرگ ترین و نام آورترین نمایشگاه کتاب جهان به کشور بازگشته است، درباره این نمایشگاه نیز نکاتی را با مخاطبان خبرگزاری مهر در میان خواهد گذاشت.

امیرخانی، چندی پیش نیز با حضور در خبرگزاری مهر با خبرنگاران گروه فرهنگ و ادب درباره رمان جدیدالنشر خود (قیدار) به گفتگو پرداخته بود.

اخیرا از این نویسنده، مجموعه داستان «ناصر ارمنی» به چاپ سیزدهم و «قیدار» رمان سال 91 امیرخانی به چاپ هفتم رسیده است. مجموع شمارگان کتاب های این نویسنده به عدد 550600 رسیده است.