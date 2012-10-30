آغاز ثبت نام المپیاد علمی دانشجویی از امروز/ جزئیات شرکت در 17 رشته

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از امروز سه شنبه 9 آبان ماه در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز می شود.

اسامی رشته های المپیاد

در این المپیاد مجموعه های زبان و ادبیات فارسی، مجموعه علوم اقتصادی، الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث، مجموعه علوم تربیتی، مجموعه حقوق، مجموعه شیمی، فیزیک، زیست شناسی، مجموعه آمار، مجموعه ریاضی، مجموعه مهندسی برق، مهندسی شیمی، مجموعه مهندسی عمران، مجموعه مهندسی مکانیک، مجموعه مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و طراحی صنعتی دانشجو پذیرش می کنند.

شرایط شرکت در آزمون

دانشجویانی که حداقل 70 واحد درسی گذرانده باشند، می توانند متقاضی شرکت در المپیاد رشته های یاد شده باشند.

متقاضیان باید فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را همانند سایر داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 92 تکمیل کنند.

مواد امتحانی مرحله اول رشته های المپیاد، همانند مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد این رشته خواهد بود.

منتخبین مرحله اول المپیاد علمی دانشجویی، بر اساس نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون رشته های مذکور و بدون احتساب نمره معدل کارشناسی، تعیین و از طریق سایت المپیاد سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

منتخبین مرحله اول المپیاد متمرکز، می توانند در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی ) المپیاد علمی دانشجویی کشور، شرکت کنند.

دانشجویان سال سوم متقاضی شرکت در المپیاد دانشجویی کشور مجاز به انتخاب رشته برای مقطع کارشناسی ارشد نیستند.

دانشجویان متقاضی باید ضمن تکمیل تمام اطلاعات فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، همانند سایر داوطلبان از اداره کل آموزش محل تحصیل ارسال کنند.

تنها آن دسته از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی می توانند در المپیاد سال جاری شرکت کنند که حداکثر یک نیمسال از زمان فراغت از تحصیل آنها گذشته باشد، یعنی فارغ التحصیلان نیمسال اول (بهمن ماه) سال جاری باشند.

متقاضیان شرکت در المپیاد غیرمتمرکز باید در زمان شرکت در آزمون المپیاد، حتماً دانشجو باشند.

چه کسانی حق شرکت در آزمون ندارند

داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد در دوره های روزانه سال 1391 پذیرفته شده اند، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.

پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی همچنین دوره های بین الملل و مجازی در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1391 در صورت عدم ثبت نام در رشته قبولی و یا انصراف از آن با رعایت سایر شرایط و ضوابط (به ویژه برادران با رعایت ضوابط مربوط به مقررات وظیفه عمومی) می توانند در این آزمون ثبت نام و شرکت کنند.

تمام فارغ التحصیلانی که مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری خود را به پایان رسانده اند و از نظر نظام وظیفه منعی ندارند، در صورت تمایل به شرکت در رشته دیگری به جز رشته فارغ التحصیلی، لازم است نسبت به تکمیل تقاضانامه بر اساس مقطع کارشناسی اقدام کنند.

آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی و المپیاد علمی دانشجویی صبح و عصر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، 18، 19 و 20 بهمن ماه 1391 برگزار خواهد شد.