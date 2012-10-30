حمایت بهزیستی از 45 هزار مددجوی کردستانی/ اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

صباح قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بهزیستی کردستان در 53 سرفصل در راستای توانمندسازی جامعه هدف خود خدمات ارائه می دهد.

وی افزود: در حال حاضر این نهاد به صورت مستمر از 23 هزار نفر از نیازمندان استان کردستان در حوزه های مختلف حمایت می کند.

مدیرکل بهزیستی کردستان بیان کرد: توانمندسازی نیازمندان و حمایت همه جانبه از جامعه هدف این سازمان اولویت کاری این اداره کل است.

قریشی یادآور شد: با توجه به نیاز منطقه و توانایی مددجویان ایجاد اشتغال و تلاش برای ارتقاء سطح اقتصادی جامعه هدف از دیگر برنامه های این اداره کل است.

1836 خانوار مددجو تحت پوشش بهزیستی کردستان است

وی ادامه داد: در حال حاضر هزار و 836 خانوار مددجو تحت پوشش اداره کل بهزیستی کردستان است.

مدیرکل بهزیستی کردستان گفت: همچنین 657 خانوار زیر خدمات کلینیک های مددکاری اجتماعی و هزار و 411 خانوار زیرپوشش موسسات خیریه بهزیستی کردستان هستند.

قریشی اظهار داشت: رسیدگی به امور کودکان و نوجوانان در قالب برنامه‌های مختلف آموزش‌های عمومی و پایه در مهدهای کودک‌ها و حرفه‌آموزی و کمک اقتصادی نوجوانان زیرپوشش از برنامه‌های معاونت اجتماعی بهزیستی است.

وی افزود: حوزه معاونت اجتماعی بهزیستی استان در راستای حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های در معرض آسیب به ویژه زنان سرپرست خانوار نیازمند و کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی در سطح استان فعالیت می‌کند.

طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در محلات کردستان اجرا می شود

مدیرکل بهزیستی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در محلات کردستان اجرا می شود.

قریشی یادآور شد: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از 300 زن سرپرست خانوار زیرپوشش بهزیستی استان بازتوانی و از زیر حمایت‌های مستقیم این نهاد خارج شده‌اند.

1136 هزار بیمار خاص تحت پوشش بهزیستی است

وی ادامه داد: در حال حاضر هزار و 136 بیمار خاص با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 900 میلیون ریال تحت پوشش بهزیستی کردستان هستند.

مدیر کل بهزیستس کردستان گفت: توانمند سازی جامعه هدف اولویت کاری است و انتظار می رود با برنامه ریزی مستمر و مناسب در آینده نزدیک شاهد این امر مهم باشیم.