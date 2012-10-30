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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

رحیمی:

49 میلیارد تومان برای طرح های مهر ماندگار آبفار کردستان نیاز است

49 میلیارد تومان برای طرح های مهر ماندگار آبفار کردستان نیاز است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان گفت: 49 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های مهر ماندگار شرکت آبفار کردستان نیاز است.

رحمان رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای اجرای 19 مجتمع آبرسانی روستایی و سه طرح ایجاد تاسیسات تصفیه فاضلاب روستاهای مشرف بر سدهای استان کردستان در قالب طرح های مهر ماندگار بیش از 49 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح ها تامین آب سالم و بهداشتی برای روستاهای استان و دفع بهداشتی فاضلاب روستاهای استان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان عنوان کرد: سه طرح ایجاد تاسیسات تصفیه فاضلاب مشرف بر مخازن سد بانه با 38 درصد پیشرفت فیزیکی، سد قشلاق سنندج با 70 درصد پیشرفت و دریاچه زریوار مریوان نیز با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا هستند.

رحیمی در ادامه به تعداد مجتمع های آبرسانی روستایی اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان بیجار هشت مجتمع، سقز، سروآباد، مریوان و قروه نیز هر کدام دو مجتمع و کامیاران، دهگلان و دیواندره هر کدام یک مجتمع را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 1731932

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