گروه های توانمند موسیقی اصیل ایرانی حافظ میراث معنوی این کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در سومین و آخرین شب کنسرت سالار عقیلی در تبریز، افزود: موسیقی ایرانی یکی از ارزشمندترین میراث ناملموس و معنوی کشور است، که خوانندگانی همچون سالار عقیلی و گروه سروشان توانسته اند به خوبی از عهده حفظ و معرفی آن به جهانیان بربیایند.

محمدی موسیقی را به دلیل زیبایی و اثرگذاری مستقیم آن بر فرد، شیوه ای موثر در بیان فرهنگ و هنر کشور دانست و گفت: موسیقی فاخر به دلیل ارتباط سریع و موثری که با شنونده برقرار می کند یکی از ویژه ترین میراث ناملموس کشور به شمار می رود.

وی همچنین تنوع موسیقیایی در کشور را به لحاظ زبان های محلی و بومی، سبک و ساز، بسیار ممتاز خواند و گفت: این تنوع و گوناگونی موسیقی هر منطقه و استان در کنار موسیقی پربار و کامل سنتی ایرانی توانسته مجموعه کاملی از هنر ایرانی را به دنیا عرضه کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در پایان این اجرا از سالار عقیلی، خواننده برجسته موسیقی سنتی کشورمان به جهت حفظ و پاسداری از موسیقی اصیل ایرانی تجلیل و قدردانی کرد.

در این گرامیداشت، لوح تقدیر و هدایایی از صنایع دستی آذربایجان شرقی به رسم یادبود به سالار عقیلی، آرش کامور سرپرست گروه سروشان و آهنگساز و سایر اعضای این گروه اهدا شد.

کنسرت گروه موسیقی سنتی «سروشان» به سرپرستی آرش کامور و خوانندگی سالار عقیلی که از پنجم آبان ماه به نفع زلزله زدگان آذربایجان شرقی در تبریز آغاز شده بود، در هر سه شب اجرا با یک دقیقه سکوت به یاد از دست رفتگان زلزله استان، برگزار شد.

