والیبال متین ورامین به تیم ضعیفی نباخت/ نوید روزهای موفق

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال لیگ برتری متین ورامین با جمعی از ملی پوشان سابق و فعلی به سرمربیگری مصطفی کارخانه پر افتخارترین مربی ملی و باشگاهی کشور در رقابتهای لیگ برتر کشور حضور یافته که تمامی بازیکنان این تیم از افراد شاخص والیبال ایران هستند.

تیم والیبال متین ورامین علیرغم پیروزی مقتدرانه 3-0 مقابل باریج اسانس کاشان در هفته اول رقابتهای لیگ برتر، هفته گذشته در مقابل تیم سایپا 3-0شکست خورد که خبرنگار مهر در این خصوص با مصطفی کارخانه گفتگو کرده و دلایل شکست و برنامه های آتی این تیم را جویا شد که می خوانید:

مهر: دلایل باخت تیم متین در مقابل سایپا چه بود؟

کارخانه: چند دلیل داشت؛ یکی اینکه تیم متین ورامین به تیم ضعیفی نباخته است؛ تیم سایپا هفت سال متوالی نایب قهرمان باشگاه های ایران بوده، تیم سایپا در حسرت قهرمانی است و متین به تیم نایب قهرمان هفت دوره باخته و برخلاف آنچه تصور می شود متین به یک تیم ضیعف نباخته است.

تیم سایپا آنقدر مهره دارد که سامان فائزی، یکی از بازیکنانی که در تیم ملی برای لیگ جهانی بازی کرده، ذخیره می نشیند یعنی آنقدر مربی دستش باز است که حتی او را ذخیره می گذارد، پس توانایی تیم سایپا بالا بوده و به تیم ضعیفی نباخته ایم.

نکته بعدی اینکه تیم متین را دیرتر از تمام تیمها تشکیل دادیم، متین به زمان احتیاج دارد؛ مقابل تیم سایپا به لحاظ فشردگی تمرینات چون دیر شروع کرده بودیم، مجبور شدیم یک مقدار به بازیکنان فشار بیاوریم.

عندلیب به عنوان کاپیتان را در بازی با سایپا به دلیل آسیب دیدگی نداشتیم، وقتی یک بازیکن نمی تواند بازی کند، تأثیر دارد، نبود کاپیتان تیم بی تأثیر در این شکست نبوده است.

تیم سایپا در یک روز استثنایی بود، بازی قبل را سه بر صفر برده بودند، انتحاری بازی کردند و تیم متین چون بازی قبل را سه بر صفر برده بود شاید در باد آن پیروزی قرار گرفته بود.

بعد از این شکست، دلایلی که برای آن داشتیم، با بازیکنان در میان گذاشتیم و آنها را توجیه و آماده کردیم که اولاً این باخت را فراموش کنند، چراکه در ورزش برد و باخت هست و نمونه آن، تیم ارومیه است که همه فکر می کنند امسال قهرمان می شود و دو باخت متوالی آورده است.

شک نکنید تیم قهرمان امسال نیز در پایان سال پنج یا شش باخت دارد پس مربی، بازیکن و باشگاه باید آمادگی برای باختهای بعدی را داشته باشد.

از باخت ها و بردها باید درس بگیریم؛ تیم متین برد را تجربه کرده بود، باخت را نیز تجربه کرد؛ برد، شیرینی و شادکامی دارد اما در باخت تلخی است، باید از این باخت درس گرفت و تجربه به دست آورد و گذشته را فراموش کرد؛ باید برای امروز و حال برنامه ریزی کرد و به آینده امید داشت.

مهر: بازی در مقابل سایپا را با اختلاف کمی باختید

کارخانه: بله، اگر کمی تمرینات تیم بیشتر بود، در آن بازی پیروز می شدیم؛ تفسیرم از لیگ امسال این است که با کمی هوشیاری، دقت و توجه و با کمی اراده و خودباوری می توانیم جز تیمهای مطرح باشیم، با یک مقدار بی توجهی و اینکه سایر تیمها را دست کم بگیریم و غفلت کنیم باعث می شود موقعیت خوبی نداشته باشیم؛ به عنوان یک مربی با تجربه وظیفه دارم جدی بودن این موضوع را به بازیکنم منتقل کنم که تا کنون این کار را به درستی انجام داده ام.

مهر: به نظر می آمد شخص شما در بازی مقابل سایپا کمی استرس داشتید

کارخانه: نه استرس نداشتم، وقتی یک آمادگی صددرصد نباشد و مربی می داند که بازیکن باید این کار را بکند اما عدم آمادگی صددرصد اجازه نمی دهد تا کار تاکتیکی انجام شود، یک مقدار فشار وارد می شود.

مهر: تمرینهایتان حرفه ای است؟

کارخانه: بله، تمرینها حرفه ای است اما دیر شده است، تیم صبح و بعد از ظهر تمرین دارد و بعضی اوقات تیم در هفته دو بازی دارد؛ الان باید توانایی بازیکن را بالا ببرد و فشار آورد، دور برگشت مربی نمی تواند فشار بیاورد، شاید تیم متین در دور رفت این مشکلات را دارد.

مهر: بازیکنان چه واکنشی در مقابل این شکست داشتند؟

کارخانه: در جلسه ای که داشتیم بازیکنان می گفتند "سایپا یک روز استثنایی و متین یک روز بد داشت؛ 25 سال است در مربیگری روزهای خوب و بد را دیده ام و می دانم که در هنگام برد و باخت باید چکار کرد؛ باخت مقابل سایپا را به تنهایی گردن گرفته ام.

اعتقاد دارم، استرس را باید از روی دوش بازیکنان برداشت و توپ را در زمین بازیکن نیانداخت؛ به تنهایی این باخت را قبول کرده ام تا بازیکنان با آرامش بیشتری بازی بعدی را انجام دهند؛ این استرس را از روی دوش بازیکن برداشتم تا روان بازیکنان برای بازی بعدی آماده باشد که انشاءالله بازی بعدی پیروز می شویم.

مهر: بازی بعدی چه تاریخی است؟

کارخانه: چهارشنبه 10 آبان با تیم شهرداری تبریز بازی داریم که باید به تبریز برویم که این دیدار، جزو بازیهای سخت است ولی در هر صورت ورزش حرفه ای است.

باید ظرفیت مربی، باشگاه و بازیکن بالا برود و قدرت صبر و تحمل داشته باشند؛ لیگ امسال یکی از سخت ترین لیگهاست چون 12 تیم در این لیگ هستند و در هفته گاهی هر تیم دو مسابقه دارد؛ مربی، باشگاه و بازیکن در راه هدفشان باید تلاش کنند، در برابر سختیها مقاومت و ایستادگی داشته باشند و ظرفیتهایشان را بالا ببرند.

مهر: تیم تبریز را چگونه می بینید؟

کارخانه: بسیار تیم قدرتمندی است و از تجربه ای که داریم باید استفاده کنیم، تیم متین به زمان احتیاج دارد چون دیرتر از تمام تیمها شروع کرده است، انشاءالله این تیم آینده خوبی دارد ولی باید حمایت شود.

مهر: به نظرتان ورزشگاه گلعباسی ورامین برای انجام این مسابقات کوچک نیست؟

کارخانه: بله کوچک است و باید فکری اساسی شود؛ برای بازی اول، تمام ورزشگاه پر شده بود و قطعاً بسیاری از این تیم و بازی خبر نداشتند، در بازیهای بعدی قطعاً تماشاگران بیشتری به این ورزشگاه خواهند آمد.

مسئولان شهر مانند حجت الاسلام سیدمحسن محمودی امام جمعه موقت ورامین، سید حسین نقوی نماینده مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا در مجلس و... همه باید بسیج شوند و روی این ورزش سرمایه گذاری کنند برای اینکه واقعاً یک ورزش حرفه ای است؛ والیبال یک ورزش جهانی است، باید روی ورزشی سرمایه گذاری کنیم که دارای استانداردهای جهانی دارد.

مهر: و بازی بعد از تبریز میزبان هستید؟

کارخانه: بله، یکشنبه 14 آبان در مقابل پیشگامان کویر یزد در ورزشگاه شهید گلعباسی ورامین بازی خواهیم داشت.

مهر: حرف آخر؟

کارخانه: باید مربی، باشگاه و بازیکن ظرفیت خود را بالا ببرند چراکه امید به روزهای خوب وجود دارد و اینکه تیم متین ورامین در هفته گذشته تیم اخلاق انتخاب شده، نوید خوبی برای داشتن روزهای خوب است.