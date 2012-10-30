1.3 میلیون مطلب مطبوعات از سال 57 تاکنون در آرشیو نمایه موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «آرشیو در مطبوعات ایران» صبح امروز سه شنبه 9 آبان و در سومین روز از برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، با حضور محمدرضا اخضریان کاشانی، مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی «نمایه» در غرفه سرای روزنامه نگاران ایران برگزار شد.

محمدرضا اخضریان کاشانی در ابتدای این نشست با بیان پیشینه موسسات آرشیوی در جهان و ایران گفت: در ایران در سال 1342 آرشیو ملی ایران شکل گرفت و ما به طور رسمی می توانیم ادعا کنیم که بسیاری از اسناد مهم ما از این زمان باقی مانده است.

وی افزود: گاهی در مقطعی یک نفر به دوستش نامه ای می نویسد که در زمان خودش ممکن است اهمیتی نداشته باشد اما بعدها به عنوان یک سند ارزشمند که شاید حتی ابهامی را برطرف می کند، مورد استفاده قرار گیرد. اینجاست که آرشیو اهمیت پیدا می کند.

مدیرعامل موسسه نمایه اضافه کرد: در جهان نیز چکیده نویسی برای اولین بار در سال 1665 مطرح شد که در واقع بنیان نمایه سازی است. واژه نمایه از سال 1850 بر سر زبان ها قرار گرفت و از آن پس هر روز بر اهمیت آن افزوده شده است.

اخضریان کاشانی گفت: از سال 1900 نیز ادبیات آرشیوی رسماً وارد راهنمای نشریات ادواری شد و در بیش از یک قرن گذشته شاهد این بوده ایم که نشریات مختلف دست به نمایه سازی برای خود زده اند.

وی سپس با طرح این سوال که «نمایه به چه دردی می خورد؟» تاکید کرد: هر چه یک نمایه دقیقتر باشد، پیدا کردن یک محتوا آسانتر خواهد بود. البته با ظهور اینترنت مفهوم نمایه سازی توسعه پیدا کرد؛ به ویژه از زمان ظهور گوگل.

مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه البته این موتور جستجوگر (گوگل) را «تا حدی ناکارآمد» توصیف کرد و گفت: همانطور که گفتم نمایه خوب آن است که دقیقاً نشانی یک موضوع را که جستجو برای آن آغاز شده، به طور دقیق اعلام کند نه اینکه مثل گوگل مثلاً 15 هزار صفحه برای یک واژه مورد جستجو باز کند.

اخضریان کاشانی ادامه داد: گوگل خطای جستجو را برای یک موضوع خاص بالا برده است.

وی سپس به ارائه گزارشی از فعالیت های موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه پرداخت و از جمله گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و 300 هزار مطلب مطبوعاتی اعم از مقاله، نقد و گفتگو که از سال 1357 تاکنون در نشریاتی با دوره انتشار روزنامه، ماهنامه و فصلنامه چاپ شده، در آرشیو موسسه نمایه گردآوری شده است.

مدیرعامل موسسه نمایه اضافه کرد: در حال حاضر این رکوردها با اندکی فیلتر برای کاربران قابل دسترسی است.

همچنین به گفته اخضریان کاشانی آرشیو 1700 نشریه در مجموعه نمایه موجود است و هر ماه تقریباً 12 تا 13 هزار مقاله بر آن اضافه می شود.

وی ادامه داد: این مطالب به صورت رایگان در اختیار2500 کتابخانه عمومی کشور و نیز 500 موسسه علمی و تحقیقاتی قرار گرفته است.

مدیرعامل موسسه نمایه در پایان این نشست از رونمایی از سایت جدید این موسسه با نام «ایران نمایه» در هفته پژوهش امسال خبر داد.