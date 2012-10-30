چرا بازار ارز آشفته شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله "همشهری اقتصاد" در شماره آبان ماه خود در پرونده‌ای ویژه‌ای به بررسی دلایل آشفته شدن بازار ارز پرداخته و در این باره گزارش‌ها و گفتگوهایی از کارشناسان منتشر کرده است.

"عملکرد مرکز مبادلات ارزی زیر ذره بین فعالان اقتصادی"، " آینده ارز، سکه و طلا"، " درآمد مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادلاتی کجا می‌رود؟"، " رئیس جمهور به توصیه‌های بازاریان بی توجهی کرد"، "موج گرانی‌های ارز در بازار کالاها"، "تمام پیشنهادهای عجیب ارزی یک کمیسیون"، "نقش ارز در بالا کشیدن شاخص سهام"، "به زودی مقاومت بازار ارز خواهد شکست"، "فرماندهی بازار ارز در دستان مرکز مبادلات ارزی"، "تداوم واکنش‌ها به شیوه مدیریت دولت در بازار ارز" و " عواقب افزایش درآمد از محل گرانی ارز در ابتدای دهه 70 چه بود؟"؛ عنوان مهمترین گزارش‌ها و گفتگوهای همشهری اقتصاد درباره نوسانات شدید اخیر ارزی بود.

در همین حال، در شماره آبان ماه همشهری اقتصاد دلایل موفقیت برند بوتان رمزگشایی شده و در این باره گفتگویی با محسن خلیلی عراقی از کارآفرینان و صنعتگران کشور با عنوان " مردی که گرما را به خانه‌ها آورد" انجام شده است.

گزارش آماری همراه با جداول از نگران کننده شدن وضعیت نقدینگی و ارائه توصیه‌های سیاستی برای مهار آن در این شماره مجله همشهری اقتصاد خودنمایی می‌کند. این مجله در شماره آبان ماه خود با بررسی الزامات اقتصاد مقاومتی به صورت تحلیلی - آماری از "دیپلماسی تجاری در خدمت اقتصاد مقاومتی" سخن به میان آورده است.

همشهری اقتصاد در شماره آبان ماه گفتگویی خواندنی هم با الله وردی رجایی سلماسی نخستین دبیرکل بورس درباره تاثیرات گرانی دلار بر بورس داشته که او گفته است: "نباید از شاخصی که با 20 شرکت بالا می‌رود، خوشحال بود."



در شماره آبان ماه، همشهری اقتصاد نگاهی ویژه به کسب و کاری که گوگل و جی میل در ایران راه انداختند، داشته و همچنین گزارشی مفصل از مجله آمریکایی پول با عنوان "ثروتمندان IT با یک دلار دستمزد در سال" منتشر کرده است.

راستی آزمایی طرح مسکن مهر تهران موضوع دیگری است که همشهری اقتصاد در گفتگو با یک کارشناس اقتصاد مسکن مورد کنکاش و بررسی قرار داده است. این کارشناس در این گفتگو مطرح کرده است که "مسکن 10 ماهه، مسکن نمی‌شود".



"نسبت خودروها به تعداد جمعیت در ایران چقدر است"، "سفر 6 ساعته با قطار از تهران به مشهد؛ دو سال دیگر"، " چرا کدهای قدیمی همچنان خریدار دارد؟"، " گرانی مسکن به شرط کیفیت اشتباه است"، "آیا اتفاق زمستان 86 بار دیگر تکرار می‌شود؟"، "صنعت CNG به کجا می‌رود""، "پلتفرم ملی خودرو در ابهام" و "دودهه وعده برای ساخت 121 کیلومتر" ؛ عنوان چندین گزارش محوری همشهری اقتصاد در شماره آبان ماه است.