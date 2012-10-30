ایلام از بی توجهی رنج می برد/ مشکلات با شعار حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید ایلام که با حضور وزیر کشور در سالن حفظ ارزشهای دفاع مقدس شهر ایلام برگزار شد، افزود: فقر و بیکاری کمر استان ایلام را خم کرده است.

وی بیان داشت: بر اساس آمارها این استان بیشترین میزان بیکاری را در کشور دارد و جالب اینجاست که این استان نخبه ها و دانش آموختگان متعددی دارد که برای یافتن شغل به دیگر استانهای کشور مهارجرت کرده اند.

احمدی عنوان کرد: استان ایلام دارای قابلیتهای منحصربه فردی در زمینه اقلیم و جنگل و مرتع است که متاسفانه از این ظرفیتها استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: استقرار عدالت در همه استانها یکسان نیست و استانی مثل ایلام از از بی عدالتی های متعددی در بخشهای مختلف رنج می برد.

این نماینده اظهار داشت: جریان سازی توسعه استان ایلام توسط مسئولان کشوری باید تغییر کند و بیشتر از گذشته به این استان محروم توجه شود.

وی بیان داشت: نرخ بالای بیکاری در استان به عنوان معضل بزرگ جوانان این استان با شعار حل نمی شود بلکه باید نسبت به آن عمل کرد.