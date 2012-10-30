وعده های شورای شهر ورامین برای اشتغال نابینایان

داوود شیرکوند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در مراسم 23 مهرماه که به مناسبت روز عصای سفید در شهرستان ورامین برگزار شد، بیژن خانی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ورامین به جز اینکه احساس همدردی داشت، اعلام آمادگی کرد که اگر اعضای هیئت مدیره انجمن نابینایان آمادگی داشتند، جلسه مشترکی با شورای شهر داشته باشند.

وی افزود: خانی اصرار داشت این جلسه برگزار شود تا با کلیه اعضای شورای اسلامی شهر ورامین نسبت به مسائل و مشکلات بچه های نابینا رسیدگی شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن نابینایان "نگاه روشن" شهرستانهای ورامین و پیشوا تصریح کرد: این جلسه در تاریخ 30 مهرماه برگزار شد که جو بسیار خوبی داشت؛ قبل از اینکه وارد این جلسه شوم با توجه به فشارهایی که بر روی بچه های نابینا قرار دارد، قصد داشتم بسیاری از آن حرفهایی که تا به حال زده نشده است را بیان کنم و در برابر اعضای شورای شهر مقاومت و ایستادگی کنم.

اعضای شورای شهر برخورد بسیار خوبی با نابینایان داشتند

وی ادامه داد: زمانی که وارد جلسه شدم، اعضای شورای شهر بسیار خوب با نابینایان برخورد کردند که از تصمیم خود پشیمان شدم؛ در این جلسه وعده هایی به نابینایان داده شد که انشاءالله قرار شده جلسه ای با حضور شهردار، اعضای شورای شهر و اعضای هیئت مدیره انجمن نگاه روشن برگزار شود که به این وعده ها جامه عمل بپوشانند.

شیرکوند یادآور شد: در این جلسه وعده هایی از سوی حسن فرجی رئیس شورای اسلامی شهر ورامین داده شد و کلیه اعضای شورای شهر نیز آن را تأیید کردند.

اشتغال تعدادی از نابینایان شهر ورامین

وی اضافه کرد: در این جلسه فرجی در رابطه با بحث اشتغال بچه های نابینا وعده داد با توجه به جلسه ای که قرار شده با شهردار و اعضای هیئت مدیره انجمن نابینایان نگاه روشن برگزار شود، چند نفر از نابینایان را با توجه به توانمندیها، تحصیلات و وضعیت تأهل آنها مشغول به کار کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن نابینایان "نگاه روشن" شهرستانهای ورامین و پیشوا عنوان داشت: در جلسه 30 مهر، اعضای شورا هدیه ای به مناسبت روز جهانی عصای سفید به مددجویان انجمن نابینایان دادند که قرار شد مبلغ یک میلیون و 400 هزار تومان به عنوان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به انجمن پرداخت شود.

اعزام مددجویان انجمن "نگاه روشن" به مشهد مقدس

وی افزود: قرار شده، مددجویان این انجمن به مشهد مقدس اعزام شوند که اگر در چند روز آینده اعضای شورا آن مبلغ وعده داده شده را به انجمن پرداخت کنند در دو هفته آینده، مددجویان را به مشهد خواهیم برد.

شیرکوند اظهار داشت: وعده دیگر اعضای شورا این بود که برای انجمن مکانی را در نظر بگیرند زیرا مکان انجمن اکنون در یک اتاق داخل ساختمان شهید مهتدی است که اکنون دانشگاه علمی کاربردی نیز در همان مکان قرار دارد و باعث شده انجمن از لحاظ برگزاری کلاسهایش دچار محدودیت شود.

وی ادامه داد: فرجی وعده داد که جایگاهی را برای انجمن مشخص کنند و امکانات آموزشی از قبیل کامپیوتر، دستگاه پرینتر بریل، عصا، لوح، قلم، ساعت و ... را برای انجمن تهیه کنند، تحویل دادن این وسایل هنوز مشخص نیست و فعلاً در حد یک حرف است.

رئیس هیئت مدیره انجمن نابینایان "نگاه روشن" شهرستانهای ورامین و پیشوا تصریح کرد: اعضای شورای شهر خواستند که لیست اسامی انجمن را به آنها تحویل دهیم تا نسبت به بحث اشتغال مددجویان این انجمن تصمیم بگیرند.

بازرس علی البدل انجمن نابینایان "نگاه روشن" نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از بهروز هیودی رئیس اداره بهزیستی ورامین و دیگر مسئولان به ویژه حسن فرجی رئیس شورا و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین که با آنها جلسه داشته ایم، تشکر می کنم.

اعضای شورای اسلامی شهر ورامین در جلسه 30 مهرماه حرفهایشان یکی بود

عباس نوباغی افزود: اعضای شورای اسلامی شهر ورامین در جلسه 30 مهرماه حرفهایشان یکی بود و حرفی را که فرجی می زد دیگر اعضا تأیید می کردند؛ قرار شد با شهردار جلسه بگذارند و با توجه به توانمندیهای نابینایان در شهرداریها آنها را مشغول به کار کنند.

وی یادآور شد: در آن جلسه گفتم، شهرداریها زیر نظر شوراهای شهر است و یک شهرداری نداریم؛ از قرچک تا جوادآباد کلی شهرداری و شعبه های تحت پوشش شهرداری وجود دارد که می توانند نابینایان را تحت پوشش قرار دهند.

نوباغی ادامه داد: در این مراسم مدیرعامل انجمن نگاه روشن بر موضوع اشتغال نابینایان تأکید کرد و کلاً حرف تمامی نابینایان در آن جلسه همین موضوع اشتغال بود.

10 درصد از نابینایان ورامین نیاز به شغل دارند

وی تصریح کرد: در جمعیت 750 هزار نفری شهرستان ورامین از قرچک تا شریف آباد، تعداد 400 نفر نابیناست که در جلسه ای که با شورای شهر داشتیم، گفتند که تعداد نابینایان شهر ورامین را بگویید که گفتیم حدود 150 نفر هستند و 10 درصد آنها نیاز به شغل دارند.

بازرس علی البدل انجمن نابینایان "نگاه روشن" اضافه کرد: تعدادی از نابینایان در سطح شهر ورامین تحصیل می کنند یا در سن پایینی هستند که نیاز به شغل ندارند که با توجه به این 10 درصد، قرار شد اعضای شورا رایزنی داشته باشند و انشاءالله به نتیجه برسند.

وی تأکید کرد: این آخرین دری است که بچه های نابینا می زنند؛ در گذشته درهای دیگر را زده ایم ولی اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با جدیت و قاطعیت به نابینایان در زمینه اشتغال وعده داده اند که امیدواریم این وعده ها عملی شود.