اقدامات بخش خصوصی ورود گردشگران را 100 درصد رشد داده است

به گزارش خبر نگار مهر، علیرضا رجایی دوشنبه شب در مراسم افتتاحیه "دهمین نمایشگاه بین المللی جهانگردی وصنایع دستی" که در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برپا شده است اظهار داشت: سال گذشته 290هزار گردشگر خارجی وارد شهر مشهد شدند در حالی که در شش ماهه اول سال جاری حدود600 هزار گردشگر خارجی وارد این شهر شدند و با نگاهی به این دو آمار شاهد رشد حدود 100 درصدی ورود گردشگر خارجی خواهیم بود.

وی افزود: نمایشگاه امسال با تجمیع صنعت گردشگری و صنایع دستی برگزار شده است و تلاشمان این بوده از پراکندگی که در سال های گذشته در برپایی نمایشگاههای در این زمینه داشتیم جلوگیری شود و مخاطبان وبازدید کنندگان بتوانند در یک نمایشگاه از هر دو صنعت گردشگری و صنایع دستی بازدید کنند.

وی افزود: با وجود اینکه در نمایشگاه امسال بیش از 450غرفه در اختیار صنعتگران و فعالان عرصه جهانگردی و صنایع دستی قرار داده ایم اما متاسفانه به دلیل عدم تخصیص فضای مورد نیاز بیش از 50 متقاضی شرکت در این نمایشگاه موفق به حضور در جمع شرکت کنندگان این دوره نشدند.

رجایی با اشاره به بخش های جانبی که در این نمایشگاه ارائه شده است بیان کرد: مراکز و صنایع گردشگری، شرکت هی هواپیمایی و خدمات مسافرتی و گردشگری، آشپزخانه های صنعتی و تجهیزات رستوران، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، و برگزاری همایش های علمی و کارگاه های آموزشی از فعالیت های متنوعی است که در این نمایشگاه به بازدید کنندگان و شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.