کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل ویژه مبلغین و ائمه جماعات برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل ویژه مبلغین و ائمه جماعات استان تهران صبح امروز سه شنبه در سالن همایش‌های سازمان تبلیغات استان تهران برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی حجت‌الاسلام نیک نژاد مدیرکل تبلیغات استان تهران، حجت‌الاسلام روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ و رئیس کمیته پدافند غیرعامل سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین دکتر مصطفوی معاون توسعه فرهنگی سازمان پدافند غیرعامل سخنرانی کردند.

در این همایش اهمیت پدافند غیرعامل و همچنین وظیفه مبلغین روحانیت در پیشبرد این اهداف و تاثیرگذاری آنها در مساجد مطرح شد.