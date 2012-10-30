فضای کتابخانه ای در اردبیل یک سوم استاندارد جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمند امین صبح سه شنبه در جلسه توسعه کتابخانه های عمومی استان تصریح کرد: با اتمام پروژه های در دست ساخت می توان نسبت یک سوم فعلی را به 50 درصد استانداردهای جهانی رساند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای مطالعه ای و کتابخانه ای در این استان در خصوص پروژه های عمرانی کتابخانه های ادامه داد: در حال حاضر 15 پروژه عمرانی که چهار مورد آن کتابخانه عمومی و 13 مورد کتابخانه روستایی است در دستور کار قرار گرفته است.

فرهمندامین با تاکید به نیاز استان به افزایش فضاهای کتابخانه ای عنوان کرد: در ده سال گذشته فضای کتابخانه ای استان از 14 هزار و 445 متر مربع به 28 هزار و 715 متر مربع رسیده و با اتمام پروژه های در دست ساخت به 37 هزار متر مربع افزایش خواهد یافت.

وجود یک کتابخانه برای 22 هزار نفر در اردبیل

طبق استاندادرهای جهانی برای هر 10 هزار نفر لازم است یک کتابخانه وجود داشته باشد که در استان اردبیل وجود تنها 66 کتابخانه موجب شده برای هر 22 هزار نفر یک کتابخانه دایر شود.

وی یکی از مهمترین وظایف کتابخانه های عمومی را فرهنگ سازی برای مطالعه عنوان کرد و افزود: در سال 79 تعداد اعضای کتابخانه های عمومی 31 هزار نفر بود که در سال گذشته این رقم به 60 هزار نفر افزایش یافت و در شش ماهه اول سال جاری نیز هم اکنون 78 هزار نفر عضو کتابخانه ها هستند.

فرهمندامین معتقد است در حالی که در کشورهای پیشرفته 40 درصد جمعیت عضو کتابخانه های عمومی هستند عضویت شش درصدی جمعیت استان قابل قبول نیست و لازم است تا پایان سال جاری حداقل تا 10 درصد تعداد جمعیت عضو را افزایش داد.



18 هزار جلد کتاب برای تجهیز کتابخانه های اردبیل خریداری شد

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همچنین با اشاره به تجهیز کتاب در مراکز کتابخانه ای استان طی دو سال اخیر یادظآور شد: بیش از 18 هزار جلد کتاب به منظور تجهیز کتابخانه های عمومی استان و با اجرای طرح "کتاب من" خریداری شده است.

وی به منظور تامین نیاز مراجعان طرح "کتاب من" با رویکرد تهیه کتب سفارشی از دو سال پیش در تمامی کتابخانه های استان اجرا می شود که تا کنون 18 هزار جلد کتاب در این طرح سفارش و خریداری شده است.

فرهمندامین افزود: تمامی اعضای کتابخانه های عمومی در صورت مشاهده نبود یک کتاب خاص می توانند درخواست خرید آن را به مسئولان کتابخانه داده و پس از تهیه، کتب درخواستی را به صورت امانت مورد استفاده قرار دهند.



وی با بیان اینکه اکثر کتب درخواستی کتب تخصصی با قیمت بالا است، تاکید کرد: این طرح فرصت مطلوبی برای تهیه کتاب به مراجعان به خصوص دانشگاهیان می دهد.

