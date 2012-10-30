ولایت پذیری و ولایت مداری پیام غدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه کاشان، واقعه روز غدیر خم را باشکوه ترین همایش و رویداد تاریخی دانست و افزود: اهمیت غدیر خم، برای شیعیان بدان سبب است که رسول الله (ص) در آنجا امیرالمؤمنین علی (ع) را به ولایت و خلافت منصوب کرد.

وی، ولایت را به معنی حاکمیت و سرپرستی دانست و اظهار داشت: ولی سرپرست به کسی گفته می شود که فرد یا افرادی تحت ولایت و اختیار او هستند و سرپرستی و صاحب اختیاری آنها به او سپرده می شود.

انسان به لحاظ استعداد های سرشارش نیازمند امام و رهبری است

پور سید آقایی، با اشاره به اضطرار بشر به دین و ولایت افزود: انسان به لحاظ استعداد های سرشاری که در درون او نهفته است برای هدایتش در مسیر صحیح، نیاز به امام و رهبری آگاه دارد.

به گفته وی، غدیر نماد پیوند دین و سیاست و یکی از مهترین پیامهای غدیر تعیین سرنوشت مردم و حکومت به دست ولی امر صالح است.

مدیر موسسه آینده روشن یادآورشد: پیام غدیر پیام رستگاری، سعادت، ارج نهادن به کرامت انسانی، آزاد شدن انسان ها از قید و بندهای مادیت و دل سپردن در عبودیت وبندگی خدا است.

وی به شناخت واقعی حضرت امیرالمومنین (ع) تاکید کرد و گفت: بعد از شناخت، باید به حضرت علی (ع) اقتدا کرد و از رفتار، کردار و سلوکش در تمامی امور زندگی الگو گرفت.

کسی که غدیر را بشناسد می تواند به درستی ولایت را بپذیرد

وی خاطر نشان کرد: کسی که تاریخ غدیر را بشناسد و عشق به حضرت علی (ع) و شیعه او باشد می تواند به درستی ولایت را بپذیرد.

حجت الاسلام پور سید آقایی، گسترش فرهنگ ولایت و تعمیق هویت دینی وایجاد پیوند ارزشی بین ولایت و تمام نسلهای انقلاب اسلامی بویژه نسل جوان، تقویت باورهای اعتقادی جامعه برای پاسداری از ازرشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را از اهداف غدیر برشمرد.