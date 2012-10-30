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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

تاکنون؛

صدور بیش از 13 هزار جلد سند املاک روستایی در قم

صدور بیش از 13 هزار جلد سند املاک روستایی در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم از صدور بیش از 13 هزار و 65 جلد سند املاک روستایی در این استان خبر داد.

غلامحسین خانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به منظور کنترل ساخت و ساز در روستا، تأمین زمین مورد نیاز روستائیان و زوج‌های جوان و همچنین اجرای طرح هادی روستایی تملک، تفکیک و واگذاری زمین در روستاها صورت می گیرد.

وی گفت: در این راستا تاکنون 590 هکتار زمین در روستاها تملک و تفکیک شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با بیان اینکه تاکنون بیش از 13 هزار و 65 جلد سند املاک روستایی در قم صادر شده است، ادامه داد: همچنین سه هزار و 500 قطعه زمین نیز به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

وی با اشاره به صدور سند مالکیت روستایی افزود: یکی دیگر از اقدامات بنیاد این بوده است که در راستای تثبیت حقوقی املاک و واحدهای مسکونی روستایی و بهره مندی روستاییان از تسهیلات بانکی، ورود سرمایه به روستا، انسجام در جابجایی مالکیت و رفع دعاوی حقوقی بی اساس از مزایای صدور سند مالکیت روستایی است.
 

کد مطلب 1731956

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