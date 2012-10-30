واکسیناسون 900 حجاج از سوی جمعیت هلال احمر گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید محمدی با اشاره به بازگشت زائران خانه خدا و اهمیت سلامت آنان در این سفر معنوی افزود: درمانگاه صلح و پایگاه های شعب هلال احمر برای ارتقای سلامت حجاج خانه خدا و پیشگیری از بیماریهای واگیر دار اقدام به تزریق واکسن مننژیت قبل از عزیمت حجاج کرده است.

وی اظهارداشت: در شهریور و مهر ماه سال جاری 921 نفر از حجاج بیت الله الحرام با مراجعه به درمانگاه صلح و پایگاههای هلال احمر در 16 شعبه واکسن مننژیت دریافت کردند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان ادامه داد: در مانگاه صلح جمعیت هلال احمر برای پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیردار هپاتیت و مننژیت آماده تزریق واکسن به حجاج و متقاضیان است.

دیدارو بازی دوستانه ملوان ها با کودکان بی سرپرست

مدیرعامل باشگاه ملوان به همراه پژمان نوری، سید جلال رافخایی، سعید سالار زاده و جمعی از هواداران ملوان از کودکان بی سرپرست دلجویی و یک بازی دوستانه برگزار کردند.

کلاس داوری و مربیگری بیلیارد در رشت

کلاس های آموزشی داوری و مربیگری رشته های بیلیاردی گیلان در رشت آغاز شده است، دراین کلاس آموزشی 75 شرکت کننده از امروز به مدت 10 روز جدیدترین قوانین رشته های بیلیاردی اسنوکر، ایت بال و ناین بال را از دو مدرس فدراسیون فرا می گیرند.

به شرکت کنندگان پس از قبولی در آزمون های تئوری و عملی مدرک داوری و مربیگری این رشته ها اعطا می شود.

یک برد و دو باخت نمایندگان گیلان

نمایندگان گیلان در هفته هفتم دور رفت لیگ دسته دوم فوتبال کشور جام آزادگان یک برد و دو باخت کسب کردند، در گروه دوم این رقابت ها سپیدرود رشت در خانه سه بر یک برابر شهرداری دزفول به برتری رسید و با 15 امتیاز درمکان دوم جدول گروه خود جای گرفت.

در گروه نخست این بازی ها نیز چوکای تالش در ورزشگاه شهید عضدی رشت سه برصفر مغلوب نفت امیدیه اهواز شد وهمچنان با دو امتیاز درانتهای جدول قرار گرفت، شهرداری لنگرود دیگر نماینده استان در این گروه نیز در خرم آباد با یک گل برابر دارتاک لرستان شکست خورد و با هشت امتیاز در مکان دهم جدول 14 تیمی ایستاد.

تالش میزبان لیگ برتر کبدی کشور

رقابت های گروه" الف " لیگ برتر کبدی باشگاه های کشور در تالش آغاز شد، در مرحله نخست این رقابت ها و در گروه الف، تیم های هیئت کبدی تالش، پست بانک قم، مرکزی، سیستان و بلوچستان، کردستان و فولاد ماهان سپاهان به صورت متمرکز سه روز در سالن شهید زمانیان تالش با هم مسابقه می دهند.

در هشتمین دوره لیگ برتر کبدی باشگاه های کشور 12 تیم در دو گروه حضور دارند که مسابقات گروه "ب " همزمان در تهران در حال برگزاریست، تیم هیئت کبدی تالش سال گذشته چهارم شده بود.

افزایش اهدای خون در گیلان

نیکوکاران گیلانی در هفت ماه گذشته دو درصد بیشتر از پارسال خون اهدا کردند، مدیر کل انتقال خون گیلان گفت: از ابتدای امسال تا کنون 45 هزارو501 واحد انواع گروه های خونی توسط نیکو کاران گیلانی برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا شده است.

علی داودی افزود: افزایش آمار تصادفات و اعمال جراحی در استان باعث شده است گیلان به یکی از استان های پر مصرف خون در کشور تبدیل شود و در تمام فصول سال نیازمند انواع گروه های خونی باشد، گیلان 11 پایگاه ثابت و سیار دارد که آماده دریافت خون از اهدا کنندگان است.