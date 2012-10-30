در پی شایعه‌ای که روز گذشته در برخی سایت‌ها مبنی بر حضور رضا عطاران در نقش شهید مطهری و اکبر عبدی در نقش هویدا در مجموعه تلویزیونی "معمای شاه" منتشر شده بود محمدرضا ورزی کارگردان این سریال به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این شایعه به هیچ عنوان صحت ندارد و نمی دانم که این سایت این خبر کذب را از چه طریق به دست آورده و به خود اجازه داده بدون هماهنگی با کارگردان آن را منتشر کند.

وی ادامه داد: حضور هیچکدام از این دو هنرپیشه در این مجموعه صحت ندارد. همچنین محمدرضا شریفی نیا برای بازی در نقش امیر عباس هویدا انتخاب شده است. بازیگر نقش شهید مطهری نیز هنوز مشخص نشده است و بعدا انتخاب خواهد شد. نکته دیگر اینکه رضا رویگری در این پروژه حضور ندارد اما متاسفانه نامشان در میان بازیگران مجموعه و اطلاع رسانی‌ها به چشم می خورد.

وی درباره زمان کلید خوردن این مجموعه توضیح داد: هنوز زمان کلید خوردن این سریال به درستی مشخص نشده است چون باید لباسهای بازیگران کامل و مجموعه بازیگران نیز انتخاب و حضورشان در هر نقش مشخص شود. "معمای شاه" پیش تولید پیچیده و سنگینی دارد بنابراین تا تکمیل نشدن همه شرایط کار را کلید نمی زنیم. دکورهای سریال نیز در حال ساخته شدن هستند.

تاکنون بیشتر بازیگران فاز اول این سریال مشخص شده‌اند و بقیه بازیگران مجموعه نیز توسط دژاکام در حال انتخاب هستند. حدود 400 بازیگر در این سریال بازی خواهند داشت که حسین محب‌اهری در نقش دکتر ایادی، عبدالرضا اکبری در نقش سپهبد زاهدی، عباس شادروان در نقش عبدالحسین هژیر، علی رامز در نقش محمود جم، احمد نجفی در نقش رزم‌آرا، حسین نورعلی در نقش شاه جوان، امیرمهدی‌‌ کیا در نقش شاه میانسال، اصغر معینی‌صالح در نقش دکتر مصدق، حمید منوچهری در نقش آیت‌الله کاشانی، کامران تفتی در نقش شهید نواب صفوی، انوش نصر در نقش حسین علا، عباس شادروان در نقش عبدالحسن هژیر و رضا فیاضی در سه نقش چرچیل، ژنرال هایزر و نماینده مجلس از جمله این هنرمندان هستند.

این مجموعه تلویزیونی به تهیه‌کنندگی علی لدنی داستان زندگی محمدرضا پهلوی را در سه مرحله روایت می‌کند؛ مرحله اول از سال 1317 که همزمان با بازگشت او از سوییس است تا جدایی از ثریا را شامل می‌شود، مرحله دوم و سوم نیز نفوذ اشرف بر محمدرضا شاه و همچنین وابستگی وی به کشورهای غرب و شرق، تا فرار او از ایران را شامل می‌شود.



"معمای شاه" که پیش از این قرار بود در 30 قسمت ساخته شود، کاری از گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک است که به دلیل گستردگی در 45 قسمت 50 دقیقه‌ای ساخته می‌شود و در سال 92 روی آنتن خواهد رفت.