تجلیل از دو شاعر پیشکسوت کشور در دومین روز از کنگره شعر دفاع مقدس

حسن استوار آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آثار بسیاری زیادی از سراسر کشور به این کنگره ارسال شد که پس از تصمیم هیئت داوران 20 اثر به عنوان اثر برگزیده این دوره از کنگره شعر انتخاب شده اند که صاحبان این آثار در طول کنگره مورد تجلیل قرار می گیرند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در جشنواره امسال حضور و استقبال جوانان از این کنگره بیشتر شده است که این نشان از علاقه مندی نسل جوان به آثار این حوزه می باشد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس از رونمایی چهار کتاب در این کنگره خبر دادوگفت: کتاب "به رسم طایفه عشق" مجموعه آثار شاعر برگزیده استان ، استاد جلال محمدی ، کتاب "پرنده ای که از سرزمین من به پرواز در آمده" به سه زبان فارسی ، انگلیسی ، عربی در زمینه مقاومت ملل و بیداری اسلامی، کتاب "لغت نامه ماهیان" در برگیرنده مجموعه شعر کودک و نوجوان و کتاب" میدان تحریر " نام کتاب هایی می باشند که در دومین روز از این کنگره رونمایی می شوند.

وی افزود: همچنین در دومین روز از این همایش از دوتن از شاعران برجسته کشور به نام "عباس باقری از زابل" و "محمد جواد محبت از کرمانشاه "به عنوان شاعران پیشکسوت مورد تجلیل قرار می گیرند.

استوار آذر به حضور شاعران برجسته کشوری در این همایش اشاره کرد و گفت: 50 نفر از پیشکسوتان شعر دفاع مقدس از جمله میهمانان این کنگره هستند که در میان آنها چهره هایی برجسته ای چون اسرافیلی ،وحیدی ، طراوت پور ، داوودی رزم جویی و دیگر شاعران مطرح و برجسته کشور دیده می شود که حضوراین شاعران به غنای کنگره افزود.