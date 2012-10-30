به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کتابی گفت: این پژوهشکده به مساحت چهار هزار و 700 متر مربع در سه طبقه در این دانشگاه ساخته شده است.

وی، بخش اداری، کلاس، اتاق های اساتید، آزمایشگاه های تحقیقاتی، کتابخانه و مرکز کامپیوتر را از جمله امکانات ساختمان پژوهشکده نانو دانشگاه کاشان دانست و افزود: این پژوهشکده با اعتبار 40 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در آینده نزدیک در این دانشگاه به بهره‌برداری می‌رسد.

کتابی، پژوهشکده نانو دانشگاه کاشان را، نخستین پژوهشکده نانو کشور برشمرد و اظهار داشت: این پژوهشکده در حال حاضر200 دانشجو در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های نانو شیمی، نانو فیزیک، نانو مکانیک، نانو مهندسی شیمی و نانو الکترونیک به تحصیل مشغول هستند.

وی عنوان کرد: با افتتاح این ساختمان ظرفیت رشته های تحصیلات تکمیلی فناوری نانو افزایش می یابد و انجام کارهای پژوهشی بنیادی و کاربردی نیز توسعه بیشتری خواهد یافت.

رئیس دانشگاه کاشان، به کسب رتبه هشتم فناوری نانو این دانشگاه در بین دانشگاه های کشور اشاره و یادآورشد: این پژوهشکده در جشنواره های مختلف نانو رتبه های نخست تا سوم را در سال های گذشته به خود اختصاص داده است.

وی، تلاش در جهت افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی کشور در زمینه نانوفناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی ارشد و دکتری، تلاش برای تجاری سازی نتایج تحقیقات نانوفناوری و ارائه راهکارهای علمی و عملی و ترویج استفاده از نانوفناوری در توسعه صنعتی و فناوری کشور را از جمله اهداف تاسیس ایجاد پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه کاشان ذکر کرد.

کتابی یادآورشد: ماموریت ویژه پژوهشکده نانو دانشگاه کاشان، ارتقاء راندمان سلول های خورشیدی و بهره گیری از تازه ترین پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی در کلیه مراحل پژوهشی بمنظور توسعه علمی و اقتصادی کشور است.